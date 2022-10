Torna 'Mina Settebre', c'è Davide Scafa: "Bravura, impegno e volontà"

"'Mina Settembre', in onda tra poco su Rai1, riporterà Napoli in prima serata: io continuo a entusiasmarmi, cercando di non abituarmi a questa città set naturale per serie e film che ci mostrano al mondo". Così Gianni Simioli, speaker di Radio Marte, in un post in cui celebra l'avvicinarsi della nuova stagione della fiction Rai, tra pochissimo in onda.

"Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Marina Confalone, Francesco Di Napoli e, new entry: Marisa Laurito. E tanti altri talenti partenopei di cui andare fieri. Vi segnalo, tra questi, Davide Scafa che sarà protagonista della prima puntata e che ho 'trascinato' da qualche anno nel mondo della radio, rubandolo, part-time, al cinema, alle fiction e al teatro", spiega ancora Simioli

Ed è soprattutto su Davide Scafa che lo speaker si sofferma: "Lo stimo, lo sostengo e sono un suo fan. C’è molto affetto, e sono di parte. Ma, a rafforzare certi tipi e tipe che si riempiono la bocca con lo slogan 'bisogna dare spazio ai giovani', io addirittura esagero quando intuisco, oltre alla bravura, impegno e volontà. Dai, guardatelo! E magari, se vi convince, seguitelo anche su Radio Marte.

Auguri Da’, e ricordati che porta fortuna andare in onda a ottobre, con Mina Settembre".