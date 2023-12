Leggere i libri di Michela Murgia per combattere il patriarcato e i femminicidi: l'iniziativa

Domenica 3 dicembre 2023, presso la libreria Ubik nel centro storico di Napoli, Purple Square Campania ha concluso il secondo incontro dedicato ai libri di Michela Murgia. Il dibattito ha avuto come protagonista il libro Stai Zitta e altre nove frasi che non vogliamo più sentire. Un testo più attuale che mai, soprattutto in questi drammatici giorni, caratterizzati da un’ondata di femminicidi, che ancora non si arresta.

Durate lo scorrere delle due ore, un pubblico molto vivace e partecipativo, ha animato il dibattito, offrendo importanti riflessioni sui temi principali del libro. Un momento di confronto intenso, sul ruolo della donna, ma soprattutto sul linguaggio, ricco di luoghi comuni utilizzati per definire le donne.

L'evento è stato ospitato dalla libreria Ubik, diventato punto di riferimento per Purple Square Campania, che con passione e disciplina porta avanti l’eredità culturale e letteraria di Michela Murgia. Il prossimo appuntamento con Purple Square Campania è fissato per domenica 14 gennaio 2024 alle ore 17 presso la libreria Ubik di Napoli. Il libro scelto è Ave Mary.