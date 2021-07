All'Ordine dei Medici di Napoli la consegna delle medaglie per i 50 anni di laurea

140 i medici che hanno ricevuto l’onorificenza nel corso di una manifestazione che si è tenuta per sessioni per garantire il distanziamento e le regole anti contagio. Il presidente Zuccarelli: "molti di loro sono ancora in prima fila ad esercitare la loro funzione"

Oggi, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli sono state consegnate ai medici partenopei le medaglie per i 50 anni di laurea, un’occasione particolare, un segnale di ripresa, anche se l’emergenza covid non è ancora finita. 140 i medici che hanno ricevuto l’onorificenza nel corso di una manifestazione che si è tenuta per sessioni per garantire il distanziamento e le regole anti contagio. Nel corso della mattinata e del pomeriggio alcuni dei medici premiati hanno condiviso esperienze e ricordi di una vita spesa al servizio della salute, le loro preoccupazioni, le emozioni,le ansie, le speranze ma anche la vita di tutti i giorni.

‘’Orgogliosi della storia della medicina che questi colleghi hanno scritto in questi cinquant’anni, - afferma il presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli - molti di loro sono ancora in prima fila ad esercitare la loro funzione, la missione di medico è qualcosa che si ha nel cervello e che si ha nel cuore. Loro ce l’hanno ancora integra, dobbiamo soltanto imparare dai loro insegnamenti’’: