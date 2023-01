Me contro Te: "Napoli è stupenda! Vi diciamo che cosa ci piace di più della città"

Ogni film di Me contro Te ha macinato milioni di euro scalando il botteghino. Luì e Sofì, alias Luigi Calagna e Sofia Scalia, stanno per ritornare il loro quarto lungometraggio, Missione Giungla che dal 19 gennaio potrebbe sbaragliare ogni record. Del resto, le premesse ci sono tutte come dimostrano i sold out delle anteprime che questo week end hanno, letteralmente, le multisale delle principali città italiane.

Anteprime da sold out

Un weekend intenso dove il duo Me contro Te ha girato le città principali italiane incontrando una marea di fan.

A Napoli, per esempio, ne erano circa 2000 al cinema the space. Un pomeriggio napoletano dove, in quelle due ore, sono stati inondati dall'affetto dei piccoli con cartelli con su scritto ‘Me contro Te vi voglio bene...’.

Per l'anteprima napoletana le 5 sale del The space sono gremite di bimbi dove Luì e Sofì hanno salutato gli spettatori.

Le prevendite andate in sold out appena sono partite garantiscono che Missione Giungla sarà un nuovo successo per il marchio Me contro Te, già il pubblico che ha avuto modo di vedere il film fischietta il ritornello della canzone del nuovo film.

E' anche possibile partecipare a uno speciale concorso dedicato al film, in palio un fantastico premio e un imperdibile Meet & Greet con Luì e Sofì.

Un team collaudato per un film per famiglie

Me contro te è un marchio per i bambini unendoli anche ai loro genitori come non solo dimostra l'attesa al cinema di Missione Giungla, ma anche i live, trasformandosi così in momenti di condivisione per intere famiglie.

Tutto inizia dai video circolati su internet. Da lì i libri, gli show e il cinema, non avrebbe potuto che essere dietro l’angolo. I tre film precedenti sono stati successi stratosferici dove non mancano soddisfazioni e riconoscimenti come i Biglietti d’Oro che va alle pellicole che incassano di più. Ma che loro funzionassero anche al cinema non era scontato. Il merito è, soprattutto, frutto di un lavoro svolto da un team affiatato dove Luigi e Sofia, coppia anche nella vita, sono tra le colonne portanti della parte creativa. Contributo prezioso è la regia di Gianluca Leuzzi che dirige tutti i loro film.

Sinossi

Me contro Te Il Film – Missione Giungla è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

In questa nuova avventura che continua ad avere un pizzico di esotico, Luì e Sofì devono affrontare una nuova minaccia che incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all’aiutante di Pongo e accompagnati dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Ma devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un nemico inaspettato!