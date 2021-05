Max Mara sceglie Ischia: il 29 giugno la sfilata da sogno

Max Mara ha scelto come palcoscenico per la sua pre-collection 2022 Ischia, il prossimo 29 giugno. Non svelate ancora location e l'ora della presentazione, ma si tratta di una grande notizia per l'Isolaverde che sta diventando Covidfree grazie alla vaccinazione di massa che sarà completata nei prossimi giorni.

Quest'anno Max Mara, protagonista di sfilate mozzafiato in queste ultimi anni, festeggia il 70esimo anniversario. Le celebrazioni sono iniziate lo scorso febbraio, con una sfilata alla Triennale di Milano.