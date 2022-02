Sanremo, Massimo Ranieri commosso dal premio della critica: "Una perla per la mia vita"

"Sono emozionato, teso: c'è un filo di perle che mi hanno fatto crescere e questo premio è una perla per la mia vita". Massimo Ranieri lo afferma fra le lacrime, nella sala stampa del Casinò, ricevendo dai giornalisti il Premio della Critica per l'interpretazione del suo brano 'Al di là dal mare' a Sanremo 2022.

"Aggiungo una perla particolare, importante e inimmaginabile per me, una sorpresa meravigliosa!". Ranieri ricorda che "il tema della migrazione è attuale ancora oggi. Sono stato emigrante anche io, per un solo mese ma lo sono stato; e cantando questo brano ho rivisto la scena di quando partivo da Napoli, come spalla di Sergio Bruni. Ero terrorizzato da quella cosa bellissima che è l'oceno Atlantico, non potete immaginare cosa sia stato per me...".

Oggi, "ogni volta che canto questo brano penso a quei poveri cristi che viaggiano sui barconi, fra i temporali, senza cibo e senza acqua. Mi sono visto coinvolto, in questo tragico momento, nel destino di questi poverini, che lasciano il loro paese per trovare fortuna all'estero"