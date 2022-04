Martone con 'Nostalgia' unico italiano al Festival di Cannes: "Un film napoletano di chi ama Napoli"

'Nostalgia', del regista partenopeo Mario Martone, sarà l'unico film interamente italiano in concorso al prossimo Festival di Cannes, il 75mo, che si terrà nella città francese dal 18 al 29 maggio.

La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea, è interpretata da Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi e Nello Mascia. Distribuita da Medusa Film, è una produzione Picomedia e Mad Entertainment, in associazione con Medusa Film ed in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures.

La trama

Il protagonista è Felice Lasco (Pierfrancesco Favino), un uomo che dopo quarant’anni di lontananza - si è fatto una vita all'estero - torna lì dov’è nato e cresciuto, ovvero al rione Sanità. Nel ventre di Napoli riscopre i luoghi ed i codici del quartiere, e viene ripervaso dal proprio passato. Don Rega, il parroco che ha puntato sui giovani ed ispirato alla figura reale di padre Antonio Loffredo, è interpretato da Francesco Di Leva. Rea aveva stretto con padre Antonio una grande amicizia, che ha riportato nel suo romanzo e che è arrivata al film di Martone.

Un "film napoletano di produttori che amano Napoli"

Cast e produzione sono già entusiasti del risultato raggiunto. "Con grandissima emozione, felicità e orgoglio vi dico che 'Nostalgia' di Mario Martone è nella selezione ufficiale del Festival di Cannes. Evviva il cinema italiano!", è stato il post di Favino all'annuncio della partecipazione al festival della pellicola in cui ha recitato.

Il regista partenopeo invece, autore della sceneggiatura con Ippolita di Majo (che è sua moglie), segna con 'Nostalgia' - girato proprio al rione Sanità - un'altra importante tappa del suo riavvicinamento cinematografico a Napoli, già avviato da "Qui rido io" su Eduardo Scarpetta e proseguito con "Il sindaco del Rione Sanitá" dell'altro Eduardo, De Filippo, la cui opera Martone aveva trasposto ai giorni nostri.

"Colpisce molto, ma non noi, che Thierry Fremaux, il direttore del festival di Cannes, nel presentare Nostalgia abbia parlato di un film napoletano, di produttori che amano Napoli, a testimoniare che questa città è ormai davvero riconosciuta come nazione di cultura, e come una capitale del cinema", ha sottolineato Carolina Terzi di Mad.

Gli altri film

In concorso c'è anche 'Les Amandiers' di Valeria Bruni Tedeschi. È sui suoi anni '80 a Parigi, alla scuola di teatro di Patrick Chereau. C'è poi fuori concorso 'Esterno Notte', la serie tv di Marco Bellocchio sul sequestro Moro, che sarà presentata nella sezione Cannes Premiere.