David di Donatello 2024, Mario Martone vince il premio come miglior documentario: la dedica a Troisi

"Laggiù qualcuno mi ama" di Mario Martone ha vinto il premio Cecilia Mangini per il miglior documentario in occasione della 69ma edizione dei David di Donatello. Per il regista napoletano si tratta del quinto David in carriera.

"Quando sono uscito di casa per venire qui c'era un arcobaleno. Non ho potuto non guardare in alto e insomma: Massimo, quaggiù qualcuno ti ama evidentemente. Viva il cinema, viva Massimo Troisi", ha detto Martone in occasione della premiazione.

Laggiù qualcuno mi ama

Laggiù qualcuno mi ama è il viaggio personale di Mario Martone nel cinema di Massimo Troisi. Montando le scene dei suoi film Martone vuole mettere in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli. Col montaggio dei film si intersecano alcune conversazioni con artisti che lo hanno amato e ne sono stati influenzati, come Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, critici che lo hanno studiato, come Goffredo Fofi e la rivista Sentieri selvaggi, e due tra gli artefici della sua opera postuma, Il postino, Michael Radford e Roberto Perpignani. Fa eccezione Anna Pavignano che con Troisi scriveva i suoi film e che Martone ha voluto incontrare per indagare i processi creativi da cui essi scaturivano.