Mariano Grillo dopo lo Zelig di Milano presto al Nuovo Teatro Sancarluccio

Nuovi successi ed impegni per Mariano Grillo che, dopo aver conquistato l'ultima edizione del “Premio Troisi” come “Migliore Attore Comico” continua sulla strada della popolarità. Tanti impegni attendono il giovane artista, il quale, scelto dalla Rai nel 2013 come comico emergente, dopo aver partecipato a numerose commedie accanto ad artisti del calibro di Biagio Izzo, prosegue su di un percorso ricco di emozioni e soddisfazioni professionali. Forte anche dell'importante “Premio Charlot” conquistato nel 2021, Mariano Grillo, per effetto della vittoria conseguita al premio Troisi di San Giorgio a Cremano, è stato protagonista di un'applaudita serata allo Zelig, il famoso locale di Milano dedicato al cabaret. Uno show che nel tempio del cabaret milanese ha visto il bravo Grillo conquistare il pubblico e che può anche essere eccezionalmente rivisto nel video presente sulla pagina facebook dello stesso artista. Ancora, dal 24 a 26 febbraio 2023 Mariano arriverà sullo storico palco del Nuovo Teatro Sancarluccio di San Pasquale a Chiaia con un suo nuovo spettacolo. “Sono molto contento - ha detto l'artista – per i successi che stanno arrivando e per il mio spettacolo portato allo Zelig di Milano.

Un'occasione davvero importante ed emozionante che ho voluto condividere con tutti i miei amici napoletani pubblicando un estratto della serata sulla mia pagina facebook. Proseguo sulla scia della comicità affrontando alla mia maniera anche i temi riguardanti i punti critici nella coppia, dal fidanzamento al matrimonio e quelli inerenti i problemi della nostra società napoletana. Ringrazio tutti per l'affettuosa attenzione riservata ai miei lavori e spero di poter rivedere in massa i miei amici spettatori a febbraio dell'anno prossimo al Nuovo Teatro Sancarluccio dove sarò in scena con un nuovo spettacolo per ridere e riflettere”.