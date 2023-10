Maria Tedeschi protagonista alla fiera di Francoforte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sarà presente alla Fiera del libro di Francoforte, la più importante rassegna europea, la scrittrice napoletana Maria Tedeschi con la sua ultima fatica letteraria Il donatore di sangue, edito dalla Di Carlo edizioni: "Il libro -spiega la Tedeschi- racconta la storia dell'emofobico Mirko Balsa. Il suo odio per il sangue risale all’ infanzia. Ha da tempo bandito il colore rosso dalla sua vita, rifiutandolo in ogni sua forma e manifestazione. A causa di una sospetta riduzione dei globuli rossi e di un’eccessiva fotosensibilità sarà obbligato, suo malgrado, a dover effettuare un prelievo di sangue nel laboratorio sotto casa che è anche un importante centro trasfusionale". Per uno scambio di referti, Mirko si illuderà per un po' di essere sano, ma in seguito, scoprirà di appartenere al rarissimo gruppo sanguigno e di essere affetto dal morbo di Günther: "Un nemico sconosciuto e subdolo -dice la Tedeschi- che lo sta distruggendo e che gli impedisce di vivere alla luce del sole. Assistito dalla avvenente dottoressa Cinzia, inizierà il suo calvario fatto di trasfusioni in attesa di sperimentare il nuovo farmaco di un ricercatore francese". La storia poi procede con vari colpi di scena. Mirko infatti scoprirà alcuni aspetti legati al passato che non avrebbe mai immaginato: strane coincidenze che gli faranno presagire la possibile parentela con Vlad Tepes III, passato alla storia come il conte “Dracula”. Per questo, Mirko dovrà imparare a convivere con la sua pesante eredità, con la malattia e soprattutto con quello che lui definisce il suo più “grande nemico” che è anche la sua unica medicina: "Il finale -afferma la Tedeschi- non va spoleirato ma letto tutto di un fiato. Sono onorata di essere presente a Francoforte e sono sicura che il mio lavoro potrà avere diffusione in altri Paesi europei". Ma l'autrice, in una sorta di antipasto, sarà presente anche al Campania Libri Festival, l’evento dedicato al mondo della lettura, ad ingresso gratuito, giunto alla sua seconda edizione con un programma ricco di incontri ed ospiti d’eccezione. L'appuntamento è a Palazzo Reale, dal 5 all'8 ottobre...