Margherita Buy a Napoli per Volare: “Ironizzo sulle mie fobie per superare con il sorriso paure tanti hanno” | VIDEO e FOTO

“In realtà, sono una gran fifona. Mi sono divertita a ironizzare su alcune cose che mi terrorizzano. Volare è una commedia che con leggerezza esorta a cercare di affrontare quelle paure che in particolari momenti di vita ci bloccano” esordisce Margherita Buy per parlare al pubblico napoletano di Volare con cui debutta alla regia, una decisione che arriva un po' per caso dopo che insieme a Doriana Leondeff e Antonio Leotti scrive un copione che rivela una parte di sé, ossia la paura di volare.

“Non era certo una mia priorità quella di dedicarmi alla regia, ma quando ti capita di vivere qualcosa che ti ha sorpreso e divertito e che ha cambiato il tuo modo di vedere un certo fatto, magari una certa paura, allora può nascere lo strano e forse insano desiderio di raccontarla a modo tuo. La paura di volare è tra quelle più diffuse al mondo” spiega l’attrice durante l’intervista con noi di NapoliTODAY “Alcuni anni fa ho deciso che dovevo trovare una soluzione o, quanto meno, provarci. Così ho frequentato un corso della durata di due giorni, organizzato da una nota compagnia di volo esistente all’epoca e coordinato da una psicologa e, da allora, riesco a gestire meglio questa fobia. Ciò ha ispirato la storia di Volare”.

Una commedia deliziosa

Presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma, Volare è una commedia deliziosa che con garbo e con molti sorrisi permette a Margherita Buy di raccontarsi a suo modo.

“Dopo aver tanti film, mi sono resa conto che però ho sempre mostrato poco di come io sono” dice l’attrice ci sono tanti punti di contatto che la rendono una storia personale. Non a caso che per questo primo film che scrive e dirige la Buy ha scelto di circondarsi di persone che fanno parte della sua vita come sua figlia Caterina De Angelis ed Elena Sofia Ricci, grande amica di Margherita Buy, che nel film, con molto senso dello humour, veste i panni di sé stessa accettando però di essere l’odiosa collega della protagonista.

Sì perché questo in Volare si prende anche un po' in giro il mondo degli attori e del suo star system, visto che la protagonista è una celebre attrice, AnnaBi (Margherita Buy) la quale potrebbe aspirare al successo internazionale, se si decidesse a salire su quel maledetto aereo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare. E AnnaBi si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare e un po’ insulsa serie tv.

Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia Serena (Caterina De Angelis) è stata accettata da una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà quando farà ritorno? E se non facesse ritorno?

Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Lo tiene un comandante con quindicimila ore di volo insieme a una psicologa specializzata. E a seguirlo trova una sorta di caravanserraglio umano, molto variegato: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani che sono in Australia, dal critico acido e supponente, all’ agricoltore rozzo e ricco che vuole conoscere il mondo.

Proprio il confronto con questo gruppo bizzarro con le loro storie e paure di salire su quei maledetti aerei regalano momenti di spasso puro ed evasione, pur facendo pensare a come si potrebbero sventare ansie e blocchi che rendono tutti un po' fragili.

“La speranza è che attraverso la storia di questi personaggi e delle loro paure il pubblico possa riconoscersi e sorridere delle proprie fragilità, magari mai confessate” afferma la Buy.

È nata una nuova regista

Inizialmente Margherita Buy aveva delle perplessità sul dirigere lei Volare. Quando le chiediamo se alla fine l’è piaciuto stare dietro la macchina da presa e se potrebbe essere un’esperienza che potrebbe ripetere, senza esitazione, ammette: “Sì, potrei farlo! Devo confessare che questa esperienza alla regia purtroppo mi è molto piaciuta, nei suoi aspetti creativi, nella novità di stare per una volta dietro la macchina da presa, e nell’incredibile scoperta che attori di grande talento e altissima professionalità come Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Roberto de Francesco e Maurizio Donadoni mi abbiano presa sul serio”.

Non darle fiducia sarebbe stato poco credibile. Lei sa benissimo cosa significa fare cinema e saperlo fare.

Si sa, Margherita Buy è una delle attrici italiane dall’immenso talento, oltre a essere tra le più premiate. E’ tra le attrici predilette di autori come Ferzan Ozpetek, Nanni Moretti, Maria Sole Tognazzi, Cristina Comencini e, ovviamente, Carlo Verdone.

Con lui ha condiviso il successo del cult Maledetto il giorno che t’ho incontrato, oltre a condividere la paura di volare e quando le chiediamo cosa Verdone pensa del film: “A Carlo è piaciuto molto. Lui è anche diventato molto bravo a gestire la cosa per viaggiare in aereo”.

Un debutto alla regia che non ha deluso nessuno, neanche chi poteva essere scettico. La Buy regista è stata apprezzata e sostenuta anche dai registi che l’hanno diretta come Marco Bellocchio, il quale è tra i coproduttori del film con la sua società KAVAC Film. Subito ha creduto nel film, infatti, non si sottrae ad accompagnare la Buy in alcuni tour nei cinema italiani per promuovere il film.

L’incontro con il pubblico di Napoli

Sia Margherita Buy che Marco Bellocchio, sta volta nelle vesti di produttore, sono arrivati a Napoli per incontrare gli spettatori dei cinema American Hall e Metropolitan.

È pomeriggio e la sala è piena. Vogliono incontrare Margherita Buy strappandole qualche foto e chiederle qualcosa sul film. C’è un confronto vivace tra loro e il pubblico, perché molti vogliono raccontare le proprie esperienze e ansie su quando sono in volo.

L’obiettivo è questo affrontare con spensieratezza questo problema, che per non per pochi rischia di essere invalidante. Ognuno ha le sue idiosincrasie e poco prima che il film inizi le persone le confidano a Bellocchio e Buy dove non mancano momenti esilaranti.

I napoletani non deludono mai, proprio questa calda accoglienza piace a Margherita Buy che qui a Napoli ha vissuto ai tempi delle riprese de Lo Spazio bianco e del Silenzio Grande. Soprattutto, attrae Marco Bellocchio, che non vede l’ora di trasferirsi in città per alcuni mesi visto che il progetto della serie tv sul caso Tortora sembra essere più concreto tanto che le riprese potrebbero non essere lontane.