"Mare Fuori 4", le location delle puntate 3 e 4

Dopo il successo della scorsa settimana, mercoledì 21 febbraio sono andate in onda su Rai 2 le puntate 3 e 4 di Mare Fuori 4. Il teen drama di successo, prodotto da Picomedia e RaiFiction, già disponibile con i suoi 12 episodi + 2 extra su Rai Play dal primo del mese. La serie racconta le vicende dei giovani ragazzi dell'Istituto penitenziario minorile di Napoli (sebbene la fiction sia girata non nel vero Ipm partenopeo, che sorge sull'isolotto di Nisida, ma nell’area della Marina Militare al Molo San Vincenzo) e si svolge quasi interamente nella città di Napoli e i suoi dintorni.

Nella quarta stagione compaiono nuove ambientazioni come i quartieri di Forcella e di Poggioreale, dove si trova il carcere. Alcuni ragazzi saranno infatti trasferiti dal carcere minorile a quello per gli adulti di Poggioreale. Tra gli altri quartieri che vedremo nel corso delle puntate quello Bagnoli e Posillipo, utilizzati per alcune riprese dall’alto, e il rione Conocal di Ponticelli, un quartiere difficile nella zona orientale di Napoli. Scopriamo quali sono le location delle puntate 3 e 4.

Parco Miraglia

Nel Parco Miraglia (Fuorigrotta) vive Consuelo, moglie del comandante, insieme al figlio. Nel terzo episodio il comandante va a prendere Consuelo e il figlio per portarli al Luna Park e festeggiare il compleanno del ragazzo. Dopo il pomeriggio insieme, il comandante riaccompagna Consuelo a casa (il figlio resterà con lui per la notte), dove, poco dopo, verrà caricata su un furgone nero da due uomini di Donna Wanda (che poi la violenteranno).