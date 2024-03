"Mare Fuori 4”, le location delle puntate 5 e 6

Mercoledì 28 febbraio è tornato su Rai 2 "Mare Fuori 4" con due nuovi episodi (il quinto e il sesto). Mentre la serie, prodotta da Picomedia e RaiFiction, continua a raccogliere successi su Rai Play, dove le visualizzazioni sono più che raddoppiate rispetto alla stagione precedente, anche in TV gli ascolti non deludono.

Nella quarta stagione sono comparse nuove ambientazioni come i quartieri di Forcella e di Poggioreale, dove si trova il carcere. Nel corso della serie infatti alcuni ragazzi vengono trasferiti dal carcere minorile a quello per gli adulti di Poggioreale. Tra gli altri quartieri che si vedono anche quello Bagnoli e Posillipo, utilizzati per alcune riprese dall’alto, e il rione Conocal di Ponticelli, un quartiere difficile nella zona orientale di Napoli. Scopriamo quali sono le location delle puntate 5 e 6.

QUINTA PUNTATA

Mercato Cinese a Ponticelli

La quinta puntata inizia con un flashback in cui l'avvocato D’Angelo ricorda la sua vita precedente, prima di iniziare a lavorare per i Ricci. Dopo aver parlato con una sua cliente del Mercato Cinese di Ponticelli, si ferma a mangiare un panino nell'area parcheggio. Qui assiste al tamponamento di un’auto guidata da una donna, e decide di inserirsi nella disputa per difenderla. L'incontro segnerà l’inizio di un nuovo capitolo della sua nuova vita, e il suo ingresso nel mondo della camorra.