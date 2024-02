“Mare Fuori 4”, quali sono le location dei primi due episodi

L’attesa è finita. Mercoledì 14 febbraio è finalmente sbarcata su Rai 2 la quarta stagione di Mare Fuori. Una delle serie italiane più amate degli ultimi anni, prodotta da Picomedia e RaiFiction. Ad andare in onda in prima serata i primi due episodi, già disponibili, dal primo del mese, sulla piattaforma RaiPlay. Ciononostante gli ascolti sono stati buoni: ha attirato davanti alla Tv 1,3 milioni di spettatori registrando uno share dell’8,3%. Il teen drama racconta le vicende dei giovani ragazzi dell'Istituto penitenziario minorile di Napoli (sebbene la fiction sia girata non nel vero Ipm partenopeo, che sorge sull'isolotto di Nisida, ma nell’area della Marina Militare al Molo San Vincenzo) e si svolge quasi interamente nella città di Napoli e i suoi dintorni.

Nella quarta stagione compariranno nuove ambientazioni come i quartieri di Forcella e di Poggioreale, dove si trova il carcere. Alcuni ragazzi saranno infatti trasferiti dal carcere minorile a quello per gli adulti di Poggioreale. Tra gli altri quartieri che vedremo nel corso delle puntate quello Bagnoli e Posillipo, utilizzati per alcune riprese dall’alto, e il rione Conocal di Ponticelli, un quartiere difficile nella zona orientale di Napoli. Scopriamo quali sono le location delle prime due puntate.

Piscina Mirabilis

La quarta stagione inizia lì dove è finita la terza. Nella meravigliosa cornice delle Piscina Mirabilis (la più grande e monumentale cisterna romana di acqua potabile mai costruita), l’incontro romantico tra Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo) viene interrotto da Don Salvatore (Raiz), che pone Rosa di fronte a una scelta: l’amore o la famiglia. Durante una colluttazione tra i tre, parte un colpo sparato da Rosa che ferisce Don Salvatore il quale finisce in ospedale ma non muore.