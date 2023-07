Quarta stagione di Mare Fuori, Lucrezia Guidone: “Ci saranno colpi di scena”

Giffoni 53 celebra i protagonisti di "Mare Fuori" tanto amati dai giovanissimi, e dal set della nuova stagione della serie, la quarta, a Napoli, è arrivata Lucrezia Guidone, la nuova "direttrice" che ha preso il posto di Carolina Crescentini, con il personaggio di Sofia Durante. Sulla nuova stagione può dire poco: "Vi potete sicuramente aspettare una stagione intensa, con molti colpi di scena, sarà bella, emotiva, noi ci stiamo mettendo l'anima, è anche abbastanza challenging girare a Napoli con queste temperature, però non lo vedrete, saremo freschi e carichi". Il suo personaggio è arrivato sul finale della terza stagione e va a sostituire un personaggio centrale nella serie: "È stato un passaggio di testimone 'caloroso', tenero, ha sempre unito tutti, mi ha fatto sentire subito accolta".

E su Sofia racconta: "Sarà da raccontare in maniera molto sfaccettata rispetto a quello che abbiamo visto finora di Sofia, è stato un ingresso a gamba tesa ma c'è tutta una parte di questo personaggio, già misterioso di suo, che si deve sviluppare ancora, e io spero che questo avvenga". Una serie che continua ad appassionare e a fare record d'ascolti. "L'idea che mi sono fatta è che il successo sia legato al fatto che è una serie che parla comunque di speranza, ti dà una prospettiva di redenzione e cambiamento anche nelle situazioni più nere e questo è ancora più visibile se i personaggi sono così giovani; quando vedi giovani vite già spezzate dal dolore, il pubblico empatizza secondo me, tutti abbiamo dei buchi neri ma vediamo questi personaggi che fanno queste cavalcate verso la luce, il mare, questo mare fuori, è questo che secondo me lega gli spettatori".