Toni Servillo e Marco D'Amore in Caracas: due uomini in cerca di luce in una Napoli distopica. L'intervista | VIDEO e FOTO

L’allievo che va dal suo saggio maestro per essere guidato a compiere un’impresa ardua. E’ sicuramente una cosa che viene in mente parlando di Marco D’Amore che ha subito voluto accanto a sé Toni Servillo, il suo maestro, l’uomo con cui si è formato sul palcoscenico a 18 anni imparando cosa significa essere attori. Con lui si è formato e lui ammira guardandolo come modello. Nulla da meravigliarsi se per dirigere Caracas, un film complesso sia per la struttura narrativa che per tematiche che scottano nel periodo storico che stiamo vivendo, abbia chiamato Toni Servillo.

Adattamento di Napoli Ferrovia di Ermanno Rea, Caracas è un film tosto senza dare tregua ai suoi protagonisti, il famoso scrittore Giordano Fonte che dopo una lunga assenza ritorna in una Napoli che sente estranea che gli fa anche perdere la voglia di continuare a scrivere, Caracas, un figlio di nessuno, fascista che si converte all’Islam e Jasmina ragazza eroinomane di origine araba cresciuta a Napoli.

Sono tre personaggi che si muovono in una Napoli dispotica, buia, quasi spettrale dove si muovono anime perse, reietti, uomini e donne che non sanno come riescono a mettere il piatto a tavola.

Fonte, interpretato da Servillo, canta l’amore impossibile tra Caracas (D’Amore) e Yasmina (l’esordiente Lina Camélia Lumbroso) attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti, anche Caracas e Giordano, sognano di poter aprire gli occhi dopo un incubo e scorgere, dopo il buio della notte, una giornata piena di luce.

“La Napoli di Caracas è una città abbandonata e sfatta, bellissima. Abusata e sfrontata. Dannata. Napoli non è Napoli. Tra i vicoli di questa Babele, Giordano si sente inghiottito, terrorizzato e, al tempo stesso, affascinato. A fargli da guida per le vie e i sobborghi di quella che una volta era stata casa sua trova Caracas, il personaggio che interpreto, un uomo che pratica un’accanita militanza tra gli ultimi della terra, che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare” spiega Marco D’Amore durante la presentazione alla stampa di Caracas che sarà nelle sale il 29 ottobre.

L’idea di adattare questo film arriva sul set di Napoli Magica quando il produttore Luciano Stella gli regala Napoli Ferrovia di Rea, il quale aveva comprato i diritti per farne un film: “Sulla pagina scritta, gli eventi raccontati erano sostanzialmente già trascorsi come la storia d’amore di Caracas con la ragazza di fede islamica Yasmina era descritta come già finita, mentre l’invenzione del film è stata quella di farla procedere parallelamente al rapporto tra Caracas e lo scrittore.

Il romanzo era una sorta di flusso di coscienza difficile da estrapolare per immagini ma io e lo sceneggiatore Francesco Ghiaccio abbiamo trovato, in fase di sceneggiatura, una chiave adeguata di racconto nel desiderio, nell’ossessione e nella follia dell’anziano intellettuale Giordano alle prese con la scrittura del suo libro che è poi è esattamente quello che è accaduto a Ermanno Rea nella realtà” racconta D’Amore “Il personaggio di Caracas è ispirato a un uomo realmente esistito a Napoli, un militante di estrema destra che era sul punto di convertirsi all’Islam quando Rea l’ha conosciuto. Fascismo e Islam, di solito politicamente distanti, possono convivere in un’unica persona perché sono due filosofie di vita basate sul rispetto delle regole e sulla fratellanza, che rende l’individuo parte di un gruppo e lo fa sentire meno solo. E Caracas è davvero solo”

La lungimiranza di Rea e il racconto di una Napoli multietnica

L’adattamento di Caracas è immensamente difficile. E’un film che cambia di continuo registro narrativo. Volutamente spiazza e confonde il pubblico. Vuole smarrirlo come si smarrisce Giordano costruito da Servillo come un uomo fragile, talvolta vulnerabile. Sia lui che D’Amore fanno un gran lavoro sul corpo: Servillo è invecchiato mentre D’Amore non teme di martoriarlo facendo apparire Caracas come una bestia che non teme le ferite fisiche per sopravvivere e per portare avanti le sue ideologie legate prima al fanatismo violento e squadrista di estrema destra poi quelle spirituali una volta che cerca nella religione islamica un riferimento in cui credere. Lui è come Piazza Mercato, dove l’una di fronte all’altra si trovano e convivono la sede napoletana di Forza Nuova e la Moschea.

“ Solo in una città folle come Napoli possono convivere due realtà così oppose che in altri luogli caos e disordini pubblici sarebbero quotidiani” afferma Marco D’Amore “Trovo affascinante che In assenza di aiuto istituzionale la povertà riesca a fare da collante e a far convivere le etnie e le culture diverse. Nella difficoltà si trova ricchezza”.

Il lavoro sia di scrittura che di pre produzione ha richiesto molto tempo. Solo per le ricerche Marco D’Amore ha impiegato tre mesi e mezzo interfacciandosi sia con alcuni componenti di Forza Nuova che conoscendo e intervistando la comunità islamica. Per lui è stato indispensabile ascoltare entrambe le campane per preparare il film e dare una versione veritiera al pubblico. Indispensabile è stato anche l’aiuto delle associazioni, tra queste c’è il supporto dato da Dedalus.

Ciò che fa impressione è la visione profetica di Ermanno Rea in questa storia scritta nel 2007, fotografia di ciò che si vede ogni giorno nei Tg e nei social tra sovranismi e scene di violenza che sono all’ordine del giorno.

“Caracas è poco ascrivibile ad un genere. È un film di amore, romantico, di guerra e anche un thriller psicologico. Spero che possa coinvolgere un pubblico trasversale per generazione e estrazione sociale grazie alla capacità che Ermanno Rea ha avuto di intercettare, già nel lontano 2007, alcuni temi che stavano ribollendo non solo a Napoli ma nel mondo” spiega Marco D’Amore rivelando che fin da quando hanno iniziato a scrivere il film lui e Ghiaccio avevano in mente solo Toni Servillo per interpretare Giordano Fonte scrivendo il film su misura per lui.

“Toni Servillo, essendo un attore enorme capace di leggere e studiare la sceneggiatura fin negli angoli più nascosti, ci ha dato l’opportunità di lavorare spesso insieme per perfezionarla e approfondirla il più possibile, e tutto questo ha richiesto un tempo importante prima che lui accettasse il ruolo. Sono stato oltremodo ambizioso perché ho scritto la sceneggiatura del film pensando a lui prima ancora che mi dicesse di sì e all’inizio è stato piuttosto complicato entrare nell’ordine di idee di doverlo dirigere in scena. Quando ha accettato di girare il film mi ha detto: 'Sul set tu sei il regista e io l’attore” e da allora per me è stato tutto bello e semplice' spiega l’attore e regista campano “ Mai come questa volta Servillo aveva mostrato in un personaggio tanta fragilità e debolezza costruendo la fisionomia di un uomo così onesto, sincero e smarrito e tutto questo lo ha “pescato” dal vero nella sua enorme e profonda umanità prima ancora che nella sua straordinaria capacità attoriale”.

L’aiuto della città di Napoli

Con il sostegno della Film Commission Regione Campania, trovare le giuste location è stato essenziale per ambientare Caracas dove anche la gente dei quartieri scelti sono stati importanti per permettere la realizzazione di alcune scene soprattutto per le riprese delle sequenze action.

“Sono stato accolto per una settimana, con pazienza e generosità assolute, dai residenti di un quartiere popolare come il Lavinaio che mi hanno messo in condizione di lavorare nel migliore dei modi. Abbiamo “bloccato” un intero quartiere per diverse notti fino alle cinque del mattino. Prima delle riprese ho incontrato le persone del posto, ho parlato con loro, ne ho scritturati alcuni come comparse, mi sono scusato con gli altri per l’invadenza che la macchina da presa avrebbe creato. Tutto questo testimonia, ancora una volta, il mio legame fortissimo con una città che continua a sorprendermi e per cui sento sempre di più una forte riconoscenza non solo come persona, ma anche come artista. Napoli rappresenta per me una fonte continua di ispirazione”.

Marco D’Amore garantisce una cosa che la Napoli di Caracas è raccontata diversamente da come lo è nelle serie tv e nei film che si stanno girando attualmente a Napoli. Mira a offrire una prospettiva diversa. “La città che si vede in questo film non ha niente a che fare con il bon vivre di Chiaia e Posillipo o con la disperazione di Secondigliano, Scampia e con quello che siamo abituati a immaginare. È una città inedita che ci ha accolto, e io ho cercato di renderla sullo schermo irriconoscibile”

L’Anteprima a Napoli con Gigi D'Alessio e il cast di Gomorra

La gratitudine di Marco D’Amore per Napoli e per quanto sia stata preziosa nella realizzazione di Caracas che ha voluto che l’anteprima del film fosse al cinema The Space. 1500 persone sono venute per applaudire lui, Servillo e Lina Camélia Lumbroso che debutta al cinema con un ruolo intenso e tosto.

Tanti i volti noti della premiere: da Gigi D’Alessio insieme alla compagna in dolce attesa a Clementino; da Franco Ricciardi a Rocco Hunt.

Soprattutto ci sono stati i compagni d’avventura di Marco D’Amore in Gomorra, la serie che gli cambiato la carriera: Cristina Donadio, Arturo Musella e, ovviamente, Salvatore Esposito.