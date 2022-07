Manuel Bortuzzo ospite di “Benvenuti nel Rione Sanità”

Sarà Manuel Bortuzzo ad aprire la serata dedicata al film “Rinascere” del regista Umberto Marino proiettato oggi alle 21 nella basilica di Santa Maria della Sanità. Ospite d’onore di questa serata evento che si inserisce nella settimana della rassegna Benvenuti al rione Sanità- Film edition, fortemente voluto da padre Antonio Loffredo, in scena fino a domani con La Santa Piccola. Il film “Rinascere” narra la storia coraggiosa di Manuel, giovane atleta, promessa del nuoto sopravvissuto a una violenta aggressione, avvenuta nel 2019.

Manuel malgrado l’infermità non ha mai perso la speranza e la gioia di vivere e anzi oggi, nonostante la sedia a rotelle, è un esempio meraviglioso per chi vive una condizione di disabilità di chi ce l’ha fatta e continua a realizzare sogni e cose belle. La serata condotta dal brillante giornalista Luca Rosini con la direzione artistica di Vincenzo Pirozzi avrà tanti ospiti tra cui l'attore co- protagonista Salvatore Nicolella, figlio del rione Sanità, il Coordinatore Centro Nazionale Fiamme Oro Napoli Luca Piscopo. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione a segreteria@fondazionesangennaro.org.