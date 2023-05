Teatro San Carlo, Manfredi convoca i lavoratori

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha convocato per martedì prossimo le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del Teatro San Carlo.

Il primo cittadino si è mosso in qualità di presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, con la volontà di contribuire a trovare una soluzione alla vertenza di un comparto "considerato fondamentale per la cultura in città e a livello nazionale".

La manifestazione pochi giorni fa

Manfredi aveva già incontrato, pochi giorni fa prima della riunione del Comitato d'indirizzo che ha approvato il bilancio 2022 del Teatro, le organizzazioni sindacali per ascoltare le loro istanze. Si erano, all'esterno del Massimo partenopeo, riunite una trentina di persone tra maestranze e corpo di ballo per chiedere la stabilizzazione degli ultimi precari.

"C'è un impegno preso dal sovrintendente per l'assunzione di questi precari storici - aveva spiegato Gianvito Ribba, Rsu della Cgil - gli ultimi rimasti da stabilizzare in sostituzione dei colleghi andati in pensione". Lissner però verrà sostituito e i sindacati vogliono rassicurazioni.