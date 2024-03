Luisa Ranieri: "Voglio bene a Lolita Lobosco, donna del Sud moderna e meravigliosamente imperfetta" | VIDEO

Un completo bianco, dalla linea semplice, tacchi alti rosa antico che farebbero morire d’invidia Carrie Bradshaw di Sex and the City, capelli sciolti sulle spalle e sguardo magnetico con quegli occhi color smeraldo che trasmettono riservatezza, timidezza ma al tempo stesso autorevolezza, caratteristica che Luisa Ranieri condivide con la sua Lolita Lobosco, insieme alla passione per le scarpe, s’intende. Incede elegante all’appuntamento che ha con noi di NapoliTODAY per parlare della terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco che da lunedì 4 marzo sarà in onda su Rai1.

Lei e il vicequestore Lobosco, personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi, è come se fossero vecchie amiche. L’attrice napoletana si diverte a modellare sempre di più questo ruolo su sé stessa, tanto che le calza a pennello. Lei l’adora, come i fan come dimostrano i numeri registrati nelle prime due stagioni i 5 milioni di spettatori a puntata per non parlare delle views su Raiplay.

Ritratto moderno di una donna del Sud

Emancipazione, imporre la propria femminilità senza il timore di non essere credibile in alcuni contesti professionali, ostinazione e un pizzico di incoscienza. Anche liberarsi dalla visione che una donna per essere completa e accogliente deve essere madre o ben predisposta verso la maternità, sono cose note quando si parla di Lolita Lobosco e probabilmente sono le caratteristiche che la fanno amare dal pubblico.

E’ il ritratto di una donna del Sud Italia (la serie è ambientata a Bari) ultra moderna, di mente aperta che corre, corre sempre, pronta a lanciarsi in nuove avventure perché è lei sola che decide e se si tratta di buttarsi da un elicottero per fare paracadutismo per allentare la tensione, lo fa come si vedrà all’inizio della prima puntata di lunedì intitolato, Volo pindarico.

E’ accogliente, intelligente, generosa ma anche ostinata e ruvida. Ha atteggiamenti che talvolta potrebbero anche irritare ma è umana, simile a tante persone che si potrebbero incontrare quotidianamente nella realtà trovandosi in situazioni che, casi di investigazione a parte, tutti potrebbero trovarsi.

E’ meravigliosamente imperfetta e quest’anno si punta ancora di più su questo aspetto del personaggio.

“Lolita è sicuramente disfunzionale. Da attrice leggendo il copione, non la vedo sposata e madre. Ha dato priorità al suo lavoro e alla sua crescita personale. In una relazione cerca un uomo che viaggi accanto a lei, rispettando le scelte che ha fatto. Se ciò non accadrà lei non si fermerà e andrà avanti” dice la Ranieri presentando alla stampa le quattro puntate. In questo lei e Lolita sono diametralmente opposte: Ranieri ha costruito una famiglia solida, è una madre molto presente per Emma e Bianca, figlie avute dal marito Luca Zingaretti, il quale, insieme ad Angelo Barbagallo, è tra i produttori de Le Indagini di Lolita Lobosco. Anzi, proprio Zingaretti è stato il primo a vedere la potenzialità dell’adattamento televisivo di questo ciclo di romanzi dopo averli letti, tanto da acquistarne i diritti.

Lolita Lobosco è tra i personaggi che per la sua modernità, tangibile anche per il modo in cui la serie è realizzata, ha contribuito a rivoluzionare i canoni della serialità italiana. Prima di tutto mette al centro della scena la donna. Infatti, Lolita Lobosco, Imma Tataranni, Mina Settembre, le donne de L’Amica Geniale, sono solo alcuni dei personaggi femminili che negli ultimi anni sono protagoniste assolute della serialità italiana. Specchi diversissimi sull’ essere donne nel Sud e sono anche differenti modelli di marcare l’affrancamento. Elementi che, probabilmente, fanno la loro parte ad attrarre il pubblico.

Un personaggio che porta fortuna

“Quando sono felice è sempre in un momento come questo, c'è del buon cibo, del buon vino e soprattutto ci sono le persone a cui voglio bene. Perché vivere il momento a volte è tutto ciò che conta. E’ l'unico modo per essere davvero felici” è una delle frasi che Lolita dice a sé stessa e al pubblico che segue le sue avventure. In quel cogliere il momento tutto può cambiare in meglio.

Luisa Ranieri questo lo sa bene. Ha 50 anni e di momenti colti al volo per essere felice della sua carriera ne sono capitati tanti. Quando durante la conferenza stampa de Le Indagini di Lolita Lobosco qualcuno la fa notare, risponde sorniona in napoletano: “Bé, certo, nun me pozzo lamentà!”

C’è il personaggio di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek che dopo più di 5 ore di trucco la rende irriconoscibile perché è somigliante più a Mina e, non c’è da sorprendersi se potrebbe avere qualche candidatura come attrice non protagonista ai David di Donatello; si attende di scoprire che ruolo, stavolta, Paolo Sorrentino avrà scelto di darle nel suo misterioso film girato a Napoli accanto a Gary Oldman e Silvio Orlando. Soprattutto c’è Modì, il biopic su Modigliani diretto da Johnny Deep il quale l’ha voluta a tutti i costi nel suo film senza nemmeno provinarla.

Una bella soddisfazione ovviamente, se non fosse stato che è coincisa con le riprese in Puglia di Lolita Lobosco, ma l’occasione è stata imperdibile per non accettarla facendo qualche sacrificio.

Ha dovuto interrompere le riprese della terza stagione di Lolita Lobosco per per dedicarsi a Modì, com’è accaduto anche durante la prima stagione per girare E’ stata la mando di Dio di Sorrentino.

“Ogni volta che faccio Lolita Lobosco mi capita qualcosa di bello” ha raccontato l’attrice qualche giorno fa a Fabio Fazio nel talk Che Tempo che fa “Per la terza stagione non potevamo rifermarci. Però chiamai Barbagallo, gli dissi questa cosa e lui mi disse "è una bella occasione, vai".

E’ capitato che per qualche settimana si è anche divisa tra i due set: la mattina era su quello barese di Lolita per poi volare, nello stesso, e trovarsi di sera sul set in Ungheria di Deep accanto a Riccardo Scamarcio che interpreta Amedeo Modigliani. Una soddisfazione, che nasce anche da quelle farfalle nello stomaco che si muovono quando legge un copione che la cattura, tanto da farle avere in testa già le immagini prima ancora che si dica: 'Motore! Azione!'

Le novità della terza stagione

Per raccontare la nuova fase di vita che l'impavida Lolita Lobosco si trova ad affrontare perché come dice: 'Non posso tornare indietro e cancellare tutto ma posso provare a ricominciare da capo, con tutta me stessa', cè anche un cambio di guardia alla regia. Dopo due stagioni, il regista napoletano Luca Miniero lascia il posto a Renato De Maria, noto per aver diretto Paz!

Ques'anno c'è anche l'ingresso di Leon interpretato da Daniele Pecci, un affasciante curatore d'arte vedovo con tre figlie a carico

Insieme alle nuove indagini dove non mancano anche qualche indagine da intrigo internazionale, nuove appassionanti indagini, Lolita avrà anche un incontro inaspettato con Leon (Pecci) il quale proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita

ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo? E a proposito di Angelo, siamo davvero sicuri che

sia uscito per sempre dalla vita della poliziotta? Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: la madre Nunzia e la sorella Carmela (Lunetta Savino e Giulia Fiume) lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone (Maurizio Donadoni), Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio Forte (Giovanni Ludeno) deve tenere testa a Porzia cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta (Bianca Nappo), che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.