Luigi Caiafa, per lui un murale nel cuore di Napoli. Borrelli: "Omaggio di cattivo gusto"

Un murale dedicato a Luigi Caiafa è comparso ieri mattina all'angolo tra vico Sedil Capuano e via dei Tribunali, realizzato nella notte. Il ritratto – ispirato ad una delle foto agli onori della cronaca nelle scorse settimane – è del 17enne ucciso, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, da uno dei poliziotti intervenuti per sedare il tentativo di rapina messo in atto dal ragazzo e da un complice.

Realizzato dallo street artist e rapper Mario Casti, si trova a pochi passi dall'abitazione dei familiari del giovane.

"Un omaggio davvero di cattivo gusto", è stato il commento del consigliere Regionale (di fresca rielezione) Francesco Emilio Borrelli. "Un vero e proprio schiaffo sul viso a tutti i cittadini per bene di Napoli, in una città che sta vivendo una recrudescenza di violenza a partire dalle sue viscere. I vicoli di Napoli", ha quindi proseguito. "Chiunque passerà lì penserà a Luigi come un martire e non come un ragazzo che ha scelto il proprio destino anche a causa del sistema sociale e familiare in cui è cresciuto e che lo ha indirizzato sulla strada sbagliata", ha sentenziato infine il consigliere ambientalista.

Per il 17enne, intanto, niente funerali: sono stati vietati dal Questore di Napoli Alessandro Giuliano.