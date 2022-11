Marisa Laurito: "Luciano De Crescenzo amava i presepi. Raccontava sempre la stessa storia"

Il racconto dell'attrice: "Parlava sempre del pastore Benino e io facevo finta di non ricordarlo. Il mio ultimo regalo per lui è stato un libro sull'arte presepiale

Luciano De Crescenzo e i presepi, un amore senza età. Lo ricorda Marisa Laurito che, nel giorno dell'inaugurazione della fiera di San Gregorio Armeno, della quale è stata eletta madrina, rivolge un pensiero all'attore, regista e filosofo partenopeo: "Per Luciano, nel periodo natalizio, San Gregorio Armeno era una tappa fondamentale. Ogni volta che venivamo qui mi raccontava la storia del pastore Benino. Qualche volta gli ho detto 'Basta Lucià, dici sempre la stessa cosa', ma altre volte facevo finta di non ricordarlo. L'ultimo regalo che ho fatto a Luciano è stato un libro sui pastori. Lo leggeva come fosse un bambino di due anni, lui amava il presepe".

La direttrice del Teatro Trianon ha poi dato un consiglio ai napoletani: "Bisogna accogliere i turisti, ricordare che loro potrebbero tornare in città, trattarli bene. San Gregorio è la manna dei turisti. Le istituzioni devono garantire pulizia e sicurezza, ma i napoletani devono autoeducarsi a non sporcare".