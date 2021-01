Luci verso Procida per sostenere la candidatura a capitale della Cultura

"E' partito stasera dal nostro municipio il primo fascio di luci verso la vicina Procida. Insieme agli altri comuni sosteniamo la sua candidatura a capitale italiana della cultura, illuminandola simbolicamente. Forza Procida!"

Questo il messaggio del Comune di Monte in Procida sull'iniziativa "Un Faro per la Cultura" messa in campo per sostenere la candidatura dell'isola a capitale italiana delle Cultura 2022.