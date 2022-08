Luchè dona ai bimbi di Napoli i guadagni dell'ultimo singolo

A partire da mercoledì 10 agosto fino a fine anno Luchè devolverà la sua parte dei proventi ricavati dagli streaming dell'ultimo brano "La notte di San Lorenzo", che contiene "Je sto vicino a te" di Pino Daniele, alla Fondazione Cannavaro Ferrara per il progetto "Je sto vicino a te: Uniti per Napoli", in favore degli oratori ospitanti i bambini a rischio di marginalizzazione nella città di Napoli. Secondo i dati, dalla sua uscita il singolo "La notte di San Lorenzo" è il brano più ascoltato a Napoli.