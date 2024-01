Luca Turco: "Parlo di una Napoli diversa, della parte bella e culturale di questa città"

Emozionante e incoraggiante. Intensa ma leggera. E’ una miscela di sentimenti buoni e sinceri che con la verità dei giovani di oggi danno forza alla miniserie “NA storia”, presentata al The Space Cinema di Nola. La proiezione delle quattro puntate dirette da Luca Turco, hanno incantato la sala gremita in occasione della presentazione.

“E’ un progetto sperimentale che è stato realizzato con tanti sacrifici e dedizione di tutta la squadra - ha detto il regista Luca Turco -. Si tratta di un racconto che parla di una Napoli diversa rispetto a quella che molte volte viene rappresentata in tv o al cinema. E’ la parte bella, culturale della città, e la trama intreccia vari generi, che fanno riflettere ma anche divertire. In vista ci sono già altri prodotti cinematografici - ha concluso - ma ne parleremo più avanti.”

A moderare l’incontro è stato Luca Coppola, direttore di Discover South e Presidente del Consorzio Costa del Vesuvio, che ha accolto il pubblico insieme alle imprenditrici Anna Cioffi, la cui idea ha dato vita a “NA storia”, e ad Anna Maria De Lucia, produttrice della pellicola e manager del settore dell'Hotellerie e Presidente e Co-Founder di Club Skal International Napoli.

Temi affrontati sul grande schermo, come quello dell’amicizia , dell’amore e della creatività, hanno trovato un ineguagliabile sfondo che è quello di Napoli - ha dichiarato Coppola -, terra di ispirazione, a volte caotica ma che con i suoi mille contrasti crea un’energia incredibile. Il turismo delle radici è un altro aspetto importante di “NA Storia”, come sottolineato anche da Anna Cioffi che ha parlato di speranza come l’unica scintilla capace di muovere il quotidiano. Speranza rappresentata dai giovani di oggi che hanno il diritto ed il dovere di essere protagonisti, nonostante l’inevitabile scontro con le difficoltà della vita. “Noi intanto proviamo a costruire binari, che possano agevolare quei treni che devono passare per i nostri ragazzi”.

Idee condivise dalla produttrice Anna Maria De Lucia, che ha parlato della centralità dei giovani di oggi che devono prendere in mano il proprio futuro e sono motivo di fiducia e sviluppo della società. “Con questa produzione - ha aggiunto-, abbiamo voluto unire cinema, territorio e turismo, chiavi fondamentali per la crescita di tutto il territorio.”

“L’obiettivo è stato raggiunto, ha dichiaro Andrea Bonelli della casa di produzione Verteego Enterteniment - che ha ringraziato tutti gli attori e la troupe presenti in sala, sottolineando la volontà di portare avanti questo progetto, e arrivare anche in altre città.

Emozionati ed entusiasti anche gli attori di “NA Storia”, in particolare i due protagonisti Martina Abruzzese e Nicola Lepore.