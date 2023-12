Il successo di Napoli Milionaria! in tv. Il regista Miniero:"Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera si sono superati!" | VIDEO

"Se Eduardo avesse girato oggi, avrebbe girato così. Con Massimo Gallo, Vanessa Scalera e il nostro cast di Napoli Milionaria! Sono gli attori napoletani più bravi e capaci di raccontare quel mondo senza scimmiottarlo: quel mondo è oggi!". Non ha dubbi a tal proposito il regista napoletano Luca Miniero, l'ha sottolineato poco prima che Napoli Milionaria! andasse in onda su Rai1 e lo dice con ancora più forza adesso che l'adattamento filmico del capolavoro di De Filippo ha fatto il boom di ascolti in televisione.

Location e uno sguardo moderno ciò che è piacuto al pubblico

A tutti è piaciuto la visione che lui e gli sceneggiatori, Gaudioso e Gili, hanno proposto al pubblico uno dei capisaldi della drammaturgia contemporanea. Sono partiti dall’idea che Eduardo parlasse di oggi e forse anche di domani: “dunque l’unica rivoluzione visiva possibile è rendere contemporaneo il linguaggio senza trucchi e rivoluzioni”. Questo ha guidato loro e il cast per tutta la lavorazione di Napoli Milionaria!.

Dopo i successi cinematografici dei due capitoli di "Benevenuti al Sud", con "Un boss in salotto" e poi con la serie dedicata a Lolita Lobosco, Miniero si è dimostrato la scelta più giusta per Napoli Milionaria!, curando minuziosamente ogni dettaglio per restituire la povertà della guerra.

Il regista ha scelto Forcella per ambientare questa versione di Napoli Milionaria! Per la precisione va a Vico Scassacocchi, un luogo meno contaminato per ambientare i dolori della famiglia Jovine e per riportare Napoli agli anni ’40. Vico Scassacocchi ha anche un omaggio alla versione cinematografica con lo stesso De Filippo interpretato da Totò, proprio il suo personaggio vive nel film a Vico Scassacocchi.

“Abbiamo girato a Vico Scassacocchi, per i suoi palazzi, per i suoi bassi, ma anche per la disponibilità della gente. Una zona di Napoli che sta vivendo un riscatto costante e luminoso dopo anni di buio ma che è ancora non contaminato dal turismo selvaggio che, invece, ha alcune zone della città” spiega il regista partenopeo “Napoli Milionaria! diventa nel nostro film una Napoli di sempre, ambientata nel ‘40 ma con un finale che riporta le atmosfere al contemporaneo. Dopo il celebre ‘adda passà a nuttata’, un drone sale dal vicolo del ‘40 alla metropoli di oggi con i grattacieli in vista e in colonna sonora ‘Gesù Gesù’ di Pino Daniele”

Si esce dal basso dei Jovine e si va tra le strade di Vico Scassacocchi per poi via via uscire dai vicoli e andare all’Ex Lainificio Borbonico, in piazza Enrico de Nicola fino a spostarsi a Posillipo a Villa Grotta Marina. Scelte che si sono rivelate vincenti, assai gradite dagli spettatori che mostrano sempre una certa diffidenza ogni volta che si toccano le opere di Eduardo De Filippo.

Da Napoli Milionaria! al documentario su una tragedia del Vomero

Sono tanti i fattori che hanno contribuito al successo di Napoli Milionaria! rendendola tra i fiori all'occhiello della collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo portata avanti da Picomedia insieme a Rai Fiction.

Uno dei meriti più evidenti è l'interpetazione di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, che sembrano essere nati per interpretare Gennaro e Amalia Jovine. "Difficile sbagliare un film come Napoli Milionaria! con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Hanno dato un'interpretazione eccellente. Vanessa era centrale e ha dato le giuste corde ad Amalia dandole un suo carattere. Massimiliano, si è superato. Non è mai semplice misurarsi con Eduardo ma lui è riuscito in questa sfida", spiega Luca Miniero quando lo incontriano alcune ore dopo che Napoli Milionaria! ha fatto il botto in tv.

L'occasione è l'anteprima speciale di un documentario a cui lui tiene molto "Dalla parte sbagliata", che per ora sta girando con soddisfazione per i festival. Girato circa un anno fa, Miniero ha voluto riportare alla luce una tragedia che 40 anni fa ha scosso Napoli: la vicenda degli undici fiori del Melarancio, in cui sono morti undici ragazzini della scuola media Nicolardi del quartiere Vomero-Arenella di Napoli. Il racconto di uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia diventa un documentario.

Miniero riunisce durante un insolito pranzo i superstiti sopravvissuti all'epoca allievi della Nicolardi che hanno partecipato a quella gita scolastica che si è poi trasformato in un evento tragico non solo per i loro compagni di scuola tredicenni morti ma anche per loro. "L’evento segnò profondamente non solo una generazione (la mia), ma anche la città di Napoli, che allo stadio Collana ospitò le trentamila persone accorse per rendere omaggio alle vittime. Il documentario racconta l’inedito punto di vista dei sopravvissuti, e il senso di colpa di una vita che anche per loro, da quel momento, è stata dalla parte sbagliata", racconta il regista che da anni desidera affrontare questa storia e che oggi è riuscito a fare grazie al sostegno della Viola Film con cui sta portando avanti la realizzazione della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso.