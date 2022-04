Luca Fummo, l'attore emergente del cinema italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Un giovane ragazzo che si appassiona alla recitazione fin da piccolo e la coltiva prendendo parte a numerosi laboratori cinematografici a Napoli, città in cui è cresciuto. Luca viene lanciato sul piccolo schermo grazie ad alcuni piccoli ruoli in serie tv. viene scelto dalla Management Bruno Coscia per seguirlo nel Management e dargli nuove possibilità. Luca Fummo è un giovane attore emergente, nasce a Napoli, il 07 Maggio 1993, Iscritto alla facoltà di scienze della comunicazione c/o Università degli studi suor orsola benincasa, è proprio nella città partenopea che inizia la sua passione per la recitazione. Già da ragazzino si iscrive a vari laboratori di recitazione cinematografiche tra Napoli e Roma e partecipa anche a diversi Workshop diretti da nomi come Marita D’elia la regista Monica Massa e l’attore Alberto Rossi. Gli esordi di Luca Fummo iniziano nel 2011 con (Pupetta) la ragazza con la pistola”fiction produzione ARES (piccolo ruolo sciuscià), (Caruso) fiction rai regia Stefano Reali (piccolo ruolo marinaio), (Tifosi)campagna pubblicitaria di educazione civica regia Emmanuele Pinto, Si distingue anche per la partecipazione al festival del cinema di Roma selezionato dalla giuria formata da Michele Placido, Marco Risi ,Liliana Cavani il casting director Roberto Bigherati tra i nove finalisti per lo spot televisivo di (Lottomatica). Quindi come dice il suo Maneger Bruno Coscia il successo per questo talento stà per arrivare il tempo darà ragione allo studio ed il talento di Luca