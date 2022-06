Partenariato tra il Louvre e il Museo di Capodimonte per "una vera stagione napoletana a Parigi"

Il Louvre annuncia un grande partenariato inedito per l'anno 2023 con il museo di Capodimonte di Napoli. Una sessantina dei più grandi capolavori del museo napoletano saranno esposti in tre luoghi diversi del museo francese: la Grande Galerie, la salle de la Chapelle e la salle de l'Horloge.

"Un ambizioso programma culturale darà a questo invito le dimensioni di una vera stagione napoletana a Parigi", si legge nella nota diffusa dal museo transalpino.

"Nel 2023 i capolavori più belli del museo di Capodimonte dialogheranno con quelli del Louvre, all'interno del museo stesso, nella cornice di un sistema senza precedenti. Un ricco programma musicale e cinematografico arricchirà questo invito per un'installazione stabile di Napoli a Parigi per quasi sei mesi. Palazzi reali trasformati in musei, ricchi di collezioni ereditate dai più grandi sovrani, simboli dei legami storici tra Francia e Italia, il Louvre e Capodimonte hanno molto da condividere e da raccontare. Voglio sinceramente ringraziare Sylvain Bellenger, direttore del Museo di Capodimonte, che con fiducia e amicizia ci fa il grande onore di accettare il nostro invito. Questa collaborazione eccezionale ed esclusiva illustra perfettamente lo slancio europeo e internazionale che desidero per il Louvre", afferma il direttore del museo parigino, Laurence des Cars.

"Sono molto onorato dell'invito del presidente-direttore del Louvre, Laurence des Cars, e grande è il prestigio che questa mostra porta a Napoli e al Museo e Real Bosco di Capodimonte. La storia di Capodimonte è inseparabile dalla storia del Regno di Napoli, così come la storia del Museo del Louvre è inseparabile dalla Rivoluzione Francese. Molti dei capolavori di Capodimonte, come la Danae di Tiziano, il Ritratto di Paolo III Farnese, sempre di Tiziano, l'Antea di Parmigiano, non sorprenderanno molti visitatori, in quanto compaiono in molti libri di testo di storia dell'arte, ma la sorpresa sarà di collegarli a Capodimonte, famoso museo per amatori ma ancora tutto da scoprire per un pubblico più vasto. Nonostante lo storico attaccamento dei francesi a Napoli, i visitatori di Pompei non sempre pensano di integrare questo museo nel loro moderno 'grand tour”, che è comunque uno dei primi musei in Europa", sono le parole del direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger.

Il ministro Franceschini: "La notizia del partenariato tra il Louvre e il museo di Capodimonte riempie di orgoglio il mondo della cultura italiana"

"La notizia del partenariato tra il Louvre e il Museo Capodimonte di Napoli per il 2023 riempie di orgoglio il mondo della cultura e l’Italia intera. La scelta compiuta qualche anno fa di riconoscere completa autonomia di gestione ai grandi musei italiani si dimostra, ancora una volta, vincente perché offre grandissime opportunità come quella che aprirà ‘una vera stagione napoletana a Parigi’". E’ quanto dichiara il ,inistro della Cultura Dario Franceschini, commentando la notizia dell’esclusiva collaborazione tra il museo parigino e quello napoletano per il 2023 che vedrà, oltre ad una serie di eventi e spettacoli, l’esposizione al Louvre di una sessantina di opere provenienti da Capodimonte.