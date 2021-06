Alla Fiera del Libro in regalo la Guida Lonely Planet con Artecard

Dall'1 al 4 luglio, a Palazzo Reale al via la promozione che offre la possibilità di ricevere in omaggio la prima Lonely Planet dedicata alla Campania

Promuovere l’immenso patrimonio culturale della Campania. È con quest’obiettivo che Scabec, in occasione della Fiera del Libro che si terrà a Palazzo Reale dal 1 al 4 luglio, presenta una promozione finalizzata alla valorizzazione delle bellezze del territorio.

In occasione del salone del libro e dell’editoria di Napoli, infatti, la società inhouse della Regione Campania che da oltre 15 anni è impegnata nella promozione dei beni culturali locali offrirà la possibilità di ricevere in omaggio la Guida Lonely Planet dedicata alla Campania a seguito dell’acquisto di almeno una campania>artecard, il pass regionale che racchiude l’intera offerta del patrimonio culturale campano e che offre la possibilità a turisti e a residenti di accedere a castelli e dimore storiche, chiese e complessi monastici, musei e parchi archeologici, parchi e grotte naturali.

Coloro che acquisteranno presso lo stand Scabec una delle diverse versioni del pass riceveranno in regalo la versione cartacea della guida; nel caso di esaurimento scorte, la guida verrà omaggiata nella versione digitale.

Le tipologie di campania>artecard che saranno a disposizione del pubblico solo con pagamento tramite Pos sono:

campania>artecard 365 lite: nella versione ordinaria (20 euro) e young (10 euro), quest’edizione speciale del pass a durata limitata offre per un anno solare la possibilità di effettuare un ingresso all’interno di 34 luoghi della cultura del territorio campano, tra cui figurano sia i grandi attrattori quali il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, la Reggia di Caserta e gli Scavi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, sia i cosiddetti “siti minori”, come l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, gli Scavi di Oplontis e il circuito museale di Benevento.

campania>artecard 365: nella versione ordinaria (43 euro) e young (33 euro), il pass offre per un anno solare la possibilità di effettuare due ingressi all’interno di principali luoghi della cultura di tutto il territorio e, al contempo, di ricevere sconti per eventi culturali imperdibili. Dai luoghi della cultura delle 5 province campani passando per le riduzioni sull’acquisto dei biglietti per Estate da Re, Campania By Night e la stessa Fiera del Libro

Campania 7 Giorni: nell’unica versione disponibile da 34 euro, il pass offre la possibilità per 7 giorni consecutivi di effettuare 5 ingressi all’interno dei principali siti culturali del territorio regionale, tra cui i Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta e tanto altro ancora

La Guida Lonely Planet dedicata alla Campania, disponibile in 432 pagine nelle principali librerie italiane e presso gli store online al costo di 24 euro, è un progetto di circa due anni che racconta di un magico viaggio alla ricerca delle meraviglie segrete della Campania.

Napoli. Salerno. Avellino. Benevento. Caserta.

Un itinerario volto a tracciare i luoghi della cultura ancora poco noti al grande pubblico, le passeggiate suggestive lungo sentieri affascinanti, tour enogastronomici e informazioni utili sia a chi non conosce ancora la regione sia a chi la vive quotidianamente.

Un’esperienza indimenticabile promossa dalla Regione Campania tramite Scabec nell’ambito del progetto di campania>artecard.