Da Napoli a Sofia i Lions per promuovere la Pace nel mondo

Da Napoli a Sofia (Bulgaria)i Lions per promuovere la Pace nel mondo. Oggi, 19 novembre 2022, una delegazione partita da Napoli del Lions Club San Giorgio a Cremano Host (International Lions Clubs, Distretto 108Ya Governatore Francesco Scarpino) con il presidente arch. Mariano Lebro e i componenti del Direttivo Giovanni Canfora e Romano Lappa, con due soci del Lions Club Sant’Anastasia – Monte Somma, Federico Totaro e Fortuna Vasaturo, si sono incontrati con il presidente Iavor Arnaoudov e il segretario Svetoslav Tochev del Lions Club Sofia San Michele, della capitale bulgara.

Entrambi i presidenti, preoccupati per la situazione internazionale che vede oggi contrapporsi, muro contro muro, le superpotenze hanno entrambi notata l’effettiva mancanza di dialogo tra parti coinvolte. Quanto ha rilevato il presidente M. Lebro è che con grande rammarico deve essere riconosciuta la totale mancanza di una reale cultura della Pace. Ovviamente al centro dell’incontro la situazione tra Ucraina e Russia. Scopo dell’incontro promuovere un’azione culturale schietta, onesta, concreta mettendo in gioco le coscienze individuali. Oggi più che mai è necessaria un’azione congiunta di Pace. La scelta di recarsi in Bulgaria, a Sofia nasce dalla constatazione che questa capitale è sempre stata crocevia tra il mediterraneo, il Mar Nero l’Europa del nord, l’area balcanica e l’oriente. Proprio questo ne ha decretato la fortuna. Questa è una lezione della storia che dovremmo tutti assimilare. Nei prossimi giorni verrà stilato un documento programmatico di cooperazione al fine di siglare questo impegno e di instaurare fecondi rapporti di collaborazione culturale. L’iniziativa verrà condivi in un ambito internazionale con altri Club bulgari, italiani e di altri Paesi. La Pace è un impegno di tutti, ed i Lions vogliono essere attori di Pace.