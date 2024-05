Guanciale: “A Napoli ho i miei luoghi del cuore"VIDEO

Lino Guanciale conosce Napoli come le sue tasche. Da qualche mese è in città per le riprese della terza stagione de Il commissario Ricciardi in autunno su Rai1, ma fino a domenica 12 maggio è anche al Teatro Bellini con Napoleone. La morte di Dio, spettacolo di Davide Sacco ispirato a un saggio di Victor Hugo, presentato al in anteprima al Teatro Bellini proprio durante il Campania Teatro Festival Italia del 2023.

Quando noi di NapoliToday lo incontriamo sul palcoscenico con la scenografia allestita di questo spettacolo che dura 60 minuti dove già si intuiscono le intenzioni di com'è stato costruito Napoleone. La morte di Dio come sempre è affabile, sinceramente disponibile. La prima cosa che gli chiediamo è cos'è che fa abitualmente quando arriva a Napoli visto che ormai qui è di casa scoppia in quella risata bella, squisitamente gentile che tutti conoscono: "Venire al Bellini! Da attore è un appuntamento fisso se sono in tournée, ma anche da spettatore se sono qui a Napoli. Questo è un teatro dove succedono cose molto belle. Ora a Napoli ho i miei luoghi di elezione in cui mi piace stare, tra queste c'è in particolare la salita di Salvator Rosa, non mi chiedere perché ma ce l'ho nel cuore".

La storia

A condividere la scena con Guanciale ci sono Amedeo Carlo Capitanelli e Simona Boo, nota per essere l’attuale cantante dei 99 Posse.

Si parte da un evento storico quando nella Parigi del 1840, dopo vent’anni dalla morte di Napoleone Bonaparte viene concesso alle sue spoglie di tornare in patria. Tra la folla, anche Victor Hugo. Ne scriverà in un saggio. Partendo da Hugo, Davide Sacco costruisce un percorso polifonico sulla morte degli eroi, delle divinità, dei padri.

Lino Guanciale interpreta un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse Dio, forse solo un uomo.

Lo spettacolo si costruisce partendo da zero. Un teatro spoglio, dove da lì a breve un grande funerale verrà messo in scena. Tecnici, inservienti di palco, tutte figure distaccate, lontane da quel dolore così vero e intimo che un figlio porta sul cuore. Un giovane uomo arriva troppo presto per

dire addio al padre, o forse troppo tardi. Il mondo va avanti, i fari si alzano, l’estetica abbonda, ma quel povero ragazzo vorrebbe solo abbracciare per l’ultima volta il suo papà.

Al di là di ciò che si possa pensare leggendo la trama Napoleone. La morte di Dio è uno spettacolo estremamente contemporaneo, procede in sequenze veloci che apre uno squarcio alla contemporaneità. La morte dell'eroe che oggi sono mosche bianche, senza mezzi termini va dritta al nocciolo della questione l'assenza di punti di riferimento, l'insistenza di maestri di cui tutti noi lamentiamo la mancanza, cose che senza troppi forse stanno alle origini dei disordini e gravi questioni di questi tempi. Si parte di parlare di altro ma Napoleone. La morte di Dio, inevitabilmente, fa pensare all'attualità che entra nel quotidiano non appena si accende la tv o si legge un post sui social. Ne parliamo con Guanciale della contemporaneità che questo spettacolo ha assunto con il passare dei mesi. "E' strano, scegliamo di portare un testo in teatro due anni prima, ma da quando scegli di farla a quando, poi, la metti in scena acquisendo la sua vita sul palco, tanti significati storici attualissimi ci piovono dentro" risponde Lino Guanciale "Ormai è da quasi un anno che proponiamo Napoleone. La morte di Dio, evidentemente la scelta è stata buona. Le cose non si fanno apposta, ma si cerca di andare incontro a quelle che sono le esigenze del contemporaneo, che vanno in consonanza sia ai bisogni artistici che dei tempi che viviamo. Cogliere il respiro del presente".

La responsabilità civile in teatro

Non ha fatto mistero di essere politicamente contro la destra e profondamente antifascista. Il suo pensiero progressista, a favore di battaglie civili che gridano alla libertà di pensiero e di uomini e donne le professa nei progetti che porta in tv e in teatro mostrando un autentico senso etico e di dovere civile, che non ci sono sinonimi che tengano per descriverlo. Soprattutto nelle cause che supporta e difende a spada tratta: da tempo, è tra i testimonial dell'UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati.

Cultura, teatro, fare arte attraverso la recitazione sono anche manifestazione di idee e di portare alla luce scenari, storie e realtà che si ignorano ma che meritano di essere raccontati proprio per accendere il cervello e sollecitare la speranza di un cambiamento.

In Guanciale sembra una linea tracciata nella sua carriera o, per meglio dire, una consapevolezza che sembra voler perseguire in cui intrattenimento e impegno vanno di pari passo.

Lo sono spettacoli come Napoleone. La morte di dio ma anche Ho paura torero di Pedro Lemebel, opera manifesto per la lotta contro alle dittature e della liberazione omosessuale che qualche mese fa ha portato in scena al Teatro Grassi di Milano dove ha interpretato la transessuale Fata dell'angolo in una storia d'amore che resiste alla violenta quotidianità ambientata a Santiago nel pieno del regime del generale Pinochet.

L’attualità de Il Commissario Ricciardi

Un impegno che non è un caso che, prepotentemente, venga fuori anche ne Il Commissario Ricciardi, proprio in questi tempi che si stanno ultimando le riprese in cui l’argomento quotidiano sulla bocca di tutti è inevitabilmente sapere cosa significhi essere fascisti e non esserlo, soprattutto sul reale peso e su cosa comporti professarsi antifascisti.

Lo stesso Guanciale, senza mezzi termini si è espresso a riguardo più volte, non ultima sul caso di censura dello scrittore Antonio Scurati.

Per i pochi che non lo sanno, Il commissario Ricciardi è ambientato nell'Italia degli anni '30 quando il fascismo è ai suoi fasti. Un’ epoca che sembrava così lontana, oggi riverbera da non sembrare più solo storia passata.

Inevitabile chiedere quanto un progetto televisivo mainstream realizzato per la tv generalista possa avere anche un’ulteriore responsabilità, complessa e delicata da maneggiare, perché parole e concetti hanno un peso rilevante anche mentre si guarda un giallo ben curato come Il commissario Ricciardi che tra pochi mesi vedremo di nuovo tornare in tv.

"Bisogna tenere a mente un aspetto fondamentale: la violenza di un totalitarismo non necessariamente scatena l'opposizione e non perché chi non si oppone sia una persona cattiva ma perché la vita è fatta di tante cose e una di queste è l'attitudine a proiettarsi in qualcun altro per dimenticarsi, almeno per un momento, della propria magra esistenza" afferma Guanciale con quel suo fare ipnotico "per questo mi piacciono le visioni del mondo che aprono gli occhi, quelle progressiste, con tutti i limiti che possono avere. Fare Ricciardi significa raccontare una storia di persone normali che vivono quell'epoca fatta anche di adesione sincera da parte di molti che anche se gli metti d'avanti le peggiori nefandezze si crede che la risposta automatica sia quella di diventare antifascista. Non è così, perché si è pronti a giustificare qualsiasi cosa. Ecco, qui sta adesso la responsabilità di ognuno di noi oggi, non sottovalutare l'importanza delle parole".