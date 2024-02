Sold out per Life for Gaza, il concerto in cui musicisti e artisti arrivano a Napoli in nome della pace | VIDEO

Fiorella Mannoia che con grazia e tenacia canta Il Peso del coraggio, mentre Eugenio Bennato intona W che non conta niente, seguiti da Laura Morante che legge una poesia di Mahmud Darwish, considerato poeta nazionale della Palestina, saranno solo alcuni dei momenti che si alterneranno domenica 25 febbraio sul palco del Palapartenope di Napoli per Life for Gaza, il concerto – evento per invocare la pace e per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza.

Promossa dalla Comunità Palestinese Campania e da Assopace Palestina, l’iniziativa è andata sold out raggiungendo l’obiettivo di raccogliere fondi da donare a Medici senza Frontiere e Palestinian Medical Relief, organizzazioni che operano nei territori occupati dalle azioni di guerra.

Medical Relief è un'organizzazione sanitaria che nasce in Palestina attiva sia su Gaza che in Cisgiordania che mette in piedi degli ambulatori nei villagi.

Gli artisti che hanno aderito e l’appello del Principe William

Parte da Napoli una manifestazione non vuole solo dire Stop al silenzio, ma è una vera è propria preghiera di tregua in nome dei civili palestinesi. Napoli ha il primato di essere la prima città in Italia in cui è organizzato un concerto dedicato al conflitto nelle terre di Palestina, riuscendo ad avere il sostegno e l’adesione di un nutrito gruppo di artisti, musicisti, attori, intellettuali, fotografi tutti che danno il loro contributo senza tirarsi indietro (Franco Ricciardi, Ciccio Merolla, Ascanio Celestini, Enzo Graganniello, Valeria Parrella sono solo alcuni dei nomi che si esibiranno domenica). Tanti hanno aderito all’iniziativa anche se non saliranno sul palco come Saverio Costanzo, Ferzan Ozpetek, Sabina Guzzanti, Piero Pelù, Marisa Laurito, Alessandro Bergonzoni, quest’ultimo ha anche inviato un suo testo inedito intitolato Gaza dolce Gaza.

E’ impossibile restare indifferenti a ciò che accade in questi giorni che sono al culmine della tensione, difficile voltarsi dall’altra parte restando in silenzio come dimostra anche l’appello alla Tregua mandato nelle ultime ore da William, Principe di Galles, che in una dichiarazione ufficiale ha, a suo modo, preso posizione, cosa inconsueta per il protocollo reale, che normalmente non prevede l’interferenza dei membri della corona in questioni di politica estera: “Sono profondamente preoccupato per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente dopo l’attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre. Come molti altri, voglio vedere la fine dei combattimenti al più presto possibile. C’è un disperato bisogno di un aumento del sostegno umanitario a Gaza” ha sottolineato il Principe William unendo la sua voce ai tanti che la pensano come lui e che come strumenti per disarmare si avvalgono della poesia, la musica e la cultura per opporsi agli oltre 30 mila morti e che vedono vittime prevalentemente donne e bambini.

Una manifestazione per la tregua

Napoli, culla dell’accoglienza che dal 7 ottobre si è mostrata sensibile a ciò che accade a Gaza. La situazione è grave, complicata. Media e social mostrano immagini che non lascia spazio all’immaginazione dove i bambini stanno avendo la peggio.

E’ richiesta una soluzione immediata anche dall'Unione Europea confidando anche nella tregua umanitaria concordata che prevede una sospensione degli attacchi israeliani di quattro giorni e il rilascio di almeno 50 donne e bambini tenuti in ostaggio a Gaza da Hamas dopo l'incursione del 7 ottobre.

Tutti gli artisti che andranno al Palapartenope attraverso le loro performance e alle loro arte sarà il loro netto stop al genocidio e alle tue forme di violenza che siano militari o meno si stanno accentuando in risposta all’attentato del 7 ottobre del gruppo terroristico HAMAS, senza censure.

Se artisti dove ci saranno anche fumettisti e vignettisti dal vivo disegneranno facendo uno show con le loro creazioni, il pubblico napoletano ha sua volta risposto contribuendo alla raccolta fondi che continuerà anche dopo l’evento Life for Gaza attraverso la piattaforma Produzioni dal basso che vede il monitoraggio del comitato dei garanti composto da Laura Morante, il regista Mario Martone, Lino Musella, Padre Alex Zanotelli, Luigi de Magistris, il giornalista Francesco Romanetti e il magistrato Nicola Quatrano.

“Sono indignato dall’indifferenza e dalla complicità di quasi tutti i governi occidentali, compreso il governo italiano che non ha nemmeno votato la tregua umanitaria” dichiara l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante la conferenza stampa di Life for Gaza “Da giurista dico che non è responsabile di genocidio solo chi materialmente commette quotidianamente atti di genocidio come sta accadendo da parte dello Stato di Israele e quindi della sua filiera. Faccio appello alla magistratura italiana di intervenire per fermare le aziende italiane che stanno fornendo armi e tecnologie a Israele in questa fase così delicata”.

"Gli artisti di tutto il mondo invocano la tregua e lo stop al genocidio" afferma padre Alex Zanotelli "Com'è possibile che i governi non abbiano cuore e non sentano? Dobbiamo trovare una soluzione per questo popolo. Non può continuare a soffrire a essere oppresso, schiacciato".