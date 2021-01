Liceo Segrè di Marano e Mugnano: cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli 2019/20

Liceo Segrè di Marano e Mugnano, tutto pronto per la cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli dell'anno scolastico 2019/20. L'evento si terrà domani alle ore 17 in modalità online sulla piattaforma Google Meet, nel rispetto della normativa anti-covid. Ospite d'eccezione il dottor Paolo Antonio Ascierto dell'Istituto Nazionale Tumori "Pascale".

Saranno poi presenti il vicesindaco della città metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo, la dirigente scolastica Raffaellina Varriale, i membri del Consiglio d'Istituto, gli alunni che saranno premiati e il sindaco di Marano Rodolfo Visconti. "Sono onorato di partecipare a quest'evento - sottolinea il primo cittadino di Marano - Il liceo Segrè rappresenta un'eccellenza del nostro territorio e mi complimento con i ragazzi premiati che hanno dimostrato spirito di intraprendenza e impegno nonostante le difficoltà legate alla pandemia". Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore al ramo di Mugnano Carmine Cirullo: "Nonostante le problematiche relative alla DAD i ragazzi si sono distinti sapendo affrontare svariate difficoltà e superandole con ottimi risultati, faccio i migliori auguri per il nuovo anno affinché si possa tornare alla normalità". Domani mattina sarà presente, tra gli ospiti istituzionali, anche il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro: "Tutti sanno quanto sia legato al liceo Segrè, avendo avuto l'onore di inaugurare la succursale di Mugnano qualche anno fa, portando così la mia città ad avere un primo liceo. Quest'anno è stato particolarmente difficile, soprattutto per i nostri ragazzi che hanno dovuto adattarsi ad una didattica a distanza non sempre agevole, nonostante il grandissimo impegno dei docenti. Nonostante le difficoltà, le paure dovute al momento, la mancanza di socialità, questi giovani sono comunque riusciti ad eccellere in diverse materie e a guadagnarsi questo premio. Sono orgoglioso di loro e mi auguro che al più presto possano tutti a tornare a vivere la scuola in presenza, seppur con i dovuti accorgimenti".