Il liceo Carducci commemora Masullo

Il liceo classico statale “G. Carducci” di Nola celebra la figura di Aldo Masullo, uno dei più grandi filosofi del secondo Novecento. L'evento celebrativo dedicato a un Maestro e a un uomo dal forte senso civico e dall’altissimo profilo etico, che si terrà a un anno dalla sua scomparsa, è in programma sabato 24 aprile alle 10 presso il liceo "Carducci". A fare gli onori di casa sarà il dirigente scolastico Assunta Compagnone, che accoglierà, insieme al sindaco di Nola Gaetano Minieri, gli ospiti del mondo accademico. Tra gli altri, ricorderanno l’insigne filosofo il professor Gaetano Manfredi, già Rettore dell’Università Federico II di Napoli e ministro dell’Università e della Ricerca, nonché presidente dell’associazione Ex alunni del liceo "Carducci"; il professor Fabrizio Lomonaco, ordinario di Storia della Filosofia all’Università Federico II; il professor Marco Russo, docente associato di Filosofia Teoretica all'Università di Salerno; il professor Felice Masi, docente associato di Filosofia Teoretica all'Università Federico II; la professoressa Clementina Gily Reda, docente emerita della cattedra di estetica dell’Università Federico II. Parteciperanno alla cerimonia commemorativa anche gli alunni del triennio del prestigioso liceo nolano, testimoniando il legame speciale che Masullo ha sempre avuto con il "Carducci" che lo ha accolto da studente prima, e da intellettuale e filosofo poi, organizzando eventi e lectiones magistrales. In collegamento anche rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni culturali del territorio. L’evento sarà moderato dalla professoressa Elena Falco, coordinatrice del dipartimento di Filosofia del liceo e si svolgerà in diretta online sulla piattaforma Cisco Webex (numero riunione 1216657378).