Da Napoli arriva "Il vangelo dell'esorcista sconosciuto"

Nella classifica dei più letti di Amazon è al secondo posto, prima dell'ultima opera dell'acclamato Valerio Massimo Manfredi. Un risultato notevole per Cristiano Marco Giulio Faranna, giornalista napoletano che firma "Il vangelo dell'esorcista sconosciuto - Chi non è contro di noi è per noi".

Un romanzo storico, opera prima dell'autore, edito da Kindle Direct Publishing, in cui Faranna parte da un antefatto storico, ovvero la guerra nel Settimo Secolo tra l'impero sasanide e quello bizantino, per rotnare mediante il classico espediente del manoscritto ai tempi di Cristo, e contrappone alla guerra il messaggio evangelico, che dalla Palestina seppe giungere sino alle terre dell'attuale Iran, incontrando il probabile monoteismo più antico dell'Indoeuropa.

Nel 614 Cosroe, re di Persia, rade al suolo Gerusalemme e tutti gli edifici cristiani di Terra Santa che incontra durante il suo cammino, intenzionato a indebolire l’Impero Romano d’Oriente e a renderlo di fatto un territorio suo vassallo, ma quando giunge a Betlemme, sulla facciata della Basilica della Natività nota il bassorilievo di tre figure vestite con abiti persiani. Sarà Moschion, un monaco cristiano di madre persiana a spiegargli chi sono quelle figure e a fargli dono di un antico manoscritto, un Vangelo, redatto da Efraim figlio di Giuda l’Imbroglione, scacciatore di daeva, colui che nei vangeli sinottici viene presentato come l’esorcista sconosciuto, capace di allontanare i demoni nominando Gesù, e che gli apostoli vorrebbero fermare, ma il Maestro la pensa diversamente. Un racconto che dal Lago di Tiberiade giunge fino ad Elam e nel cuore dell’Oriente. Un incontro tra culture e fedi, antiche e nuove, sul solco di colui che da Nazareth cambiò le sorti del mondo.