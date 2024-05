La storia della Mostra d'Oltremare in un libro: dalla Seconda guerra a oggi

Lunedì 20 maggio, alle ore 11, presso la Sala Italia della Mostra d’Oltremare si terrà la presentazione del libro “La regina del Mediterraneo - Napoli e la Mostra d’Oltremare” del giornalista Marco Altore. La presentazione dello scritto, curato nella prefazione dal giornalista Alessandro Cecchi Paone e nell’introduzione dal docente Antonio Lepre, avviene nell’ambito delle iniziative che la Mostra d’Oltremare ha promosso per celebrare gli 84 anni del complesso espositivo di Fuorigrotta.

L’inaugurazione, infatti, si tenne il 9 maggio 1940. Il testo, pubblicato da L’Orientale Editrice, racconta nella prima parte il forte rinnovamento urbanistico di Napoli a cavallo tra le due guerre avendo come suo apice la realizzazione della Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare. Cosa rappresentava la Mostra per il governo del tempo e per la città e cosa significa ancora oggi. Il libro illustra una puntuale ricostruzione storica dei fatti attraverso fonti bibliografiche, siti specializzati ed anche giornali e testimonianze dell’epoca.

Nella seconda parte si affronta la chiusura della Mostra per cause belliche, i conseguenti danneggiamenti e la riapertura nel 1952 come Mostra Triennale del Lavoro Italiano nel Mondo fino ad arrivare agli ultimi anni di rilancio dopo fasi di decadimento. La tesi di laurea del giornalista Altore ha ricevuto nel 2017 il Premio Masaniello Napoletani Protagonisti ed un estratto è stato pubblicato nel numero monografico della rivista “Meridione-Sud e Nord del Mondo” per celebrare gli 80 anni della Mostra. A dialogare con l’autore del libro, tra gli altri ci saranno Maria Caputo, consigliera delegata della Mostra d’Oltremare, il senatori Sergio Rastrelli (Fdi), Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli e Roberto Tottoli, rettore dell’Università “L’Orientale”.