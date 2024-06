Liberato conquista uno dei più grandi festival musicali al mondo: live sotto la pioggia e nel nome della Palestina

C'era grande attesa per la performance di Liberato al Primavera Sound di Barcellona, uno dei festival musicali più importanti e seguiti al mondo.

E il mascherato cantante partenopeo non ha deluso: nonostante la forte pioggia che avrebbe poco dopo fatto sospendere le esibizioni, è riuscito in un live molto apprezzato dal pubblico con tanto di bandiera palestinese bene in vista per tutta la sua durata.

Del resto è sempre un evento quando si esibisce dal vivo. Non ha mai fatto dei veri e propri tour: Liberato in 7 anni di attività musicale non si è esibito 17 volte, delle quali cui 6 all’estero e 7 a Napoli e dintorni.

Intanto è confermata la sua partecipazione, il prossimo agosto, al Sziget Festival di Budapest.