'O core nun tene padrone, il video da brividi di Liberato per la festa scudetto

Liberato ha pubblicato in queste ore il video di 'O core nun tene padrone (1926 mix), la rivisitazione in chiave festa scudetto della canzone da lui scritta in collaborazione con Robert "3D" Del Naja (e chi altrimenti?) in occasione dell'uscita del film Ultras.

Si tratta del pezzo cantato dall'artista anche domenica sera dopo Napoli-Fiorentina al Maradona, quando gli azzurri hanno festeggiato nel proprio stadio la vittoria tricolore.