La Biblioteca Nazionale di Napoli acquisisce una lettera privata di Giacomo Leopardi

La Biblioteca Nazionale di Napoli acquisisce un nuovo prezioso autografo di Giacomo Leopardi. Si tratta di una lettera a carattere privato, firmata, del poeta di Recanati, al cugino Giuseppe Melchiorri. Il Ministero della Cultura ha esercitato il diritto di prelazione, assicurandosi l?autografo ed impedendo che venisse venduto a privati.

La lettera va ad arricchire ancor di più il prezioso 'fondo Leopardiano' della Biblioteca Nazionale di Napoli, che custodisce in originale l?opera di Giacomo Leopardi ed oltre il 90% delle corrispondenze inviate da parenti ed amici allo stesso Leopardi.



?La Biblioteca Nazionale di Napoli - dichiara la direttrice Maria Iannotti - orgogliosa di essere custode dell?eredità del poeta più amato dagli italiani, è da tempo impegnata, sostenuta dalla Direzione generale Biblioteche del Ministero della Cultura, diretta da Paola Passarelli, in un costante e paziente sforzo di ricognizione per integrare ulteriormente anche il nucleo delle lettere scritte, invece, dallo stesso Leopardi ed indirizzate a letterati, familiari ed amici, delle quali spesso si sono perse le tracce, compromesse dall?avvicendamento degli eredi".

"L?epistolario leopardiano si rivela di fondamentale importanza per una maggiore comprensione della personalità e del pensiero di Leopardi - continua Maria Iannotti - svelando aspetti artistici, poetici e personali legati a specifici luoghi e momenti storici. Le testimonianze autografe delle lettere permettono di accertare e confermare fatti, già noti in letteratura e citati nelle copie pubblicate. Si ringrazia la Direzione generale Biblioteche del Ministero della Cultura, che con il suo intervento ha permesso dal 2018 ad oggi l?acquisizione di ben 6 lettere leopardiane di particolare interesse bibliografico e storico e questa non è da meno".

Si tratta di una lettera autografa firmata e datata Recanati 29 agosto 1823, indirizzata al cugino, il marchese Giuseppe Melchiorri a Roma, in cui si cita la rottura con Visconti, la morte di Papa Pio VII e il successivo conclave. La lettera è stata acquistata ripiegata e imbraghettata nel primo volume dell'Epistolario del poeta, edito da Le Monnier, Firenze, del 1883, edizione in cui la lettera non risulta, quasi a riempire la lacuna.

Col cugino, Giacomo intrattiene una corrispondenza pervasa di accenti di affettività simili a quelli riservati al fratello Carlo. I due cugini sono, infatti, quasi coetanei e grazie alla confidenza acquisita nel corso della frequentazione, durante i soggiorni romani di Giacomo, si confidano opinioni e giudizi. La voglia di condividere dispiaceri e inquietudini, opinioni e giudizi, speranze e delusioni, traspare dalla lettera che si apre con un riferimento allo screzio tra Melchiorri e Visconti ed un bel commento sull?importanza dell?amicizia: ?Veramente le amicizie o non si dovrebbero mai stringere, o strette che fossero non si dovrebbero mai rompere. Sono però ben certo e bene persuaso che la colpa in ciò non sia stata vostra".

Melchiorri è molto vicino a Leopardi in quegli anni e divide con lui l?amore per gli studi filologici. Nella lettera troviamo riferimento, infatti, agli ?stamponi? che attengono il lavoro di Leopardi (?Annotazioni sopra la Cronica d?Eusebio?) e si riporta la discussione tra due cugini sulla collezione dei classici latini edita da Pomba, editore torinese, tra il 1818 e il 1835, dal titolo "Collectio Latinorum scriptorum cum notis?.