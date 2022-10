Lello Arena: “Con Ficarra e Picone , Frassica e Brachetti il Cilea si rinnova” | VIDEO

Il Teatro Cilea propone ai napoletani una delle stagioni teatrali più dense e variegate. Resta fedele alle sue radici insite nel teatro da repertorio, ma al tempo stesso, si rinnova proponendo un cartellone poco comune per la sua storia che, soprattutto, fa da ponte con generazioni diverse a prezzi accessibili per essere più vicini al fruitore dando scelta allo spettatore su tutta la linea cosa insolita per l’Italia. Merito di questa rivoluzione sia artistica che di avvicinamento del pubblico alla sala con formule innovative di abbonamento c’è Lello Arena, che ricopre il ruolo di direttore artistico.

Vedere il teatro come luogo di reazione, aggregazione e rinascita sono le sue linee guida per dirigere il teatro del Vomero. Osa e alza l’asticella, mettendo insieme un cartellone che va dalla musica alla danza, da spettacoli agli assoli di grandi mattatori e personaggi insoliti sulle scene teatrali. Ha radunato vecchi e nuovi amici che hanno accettato il suo invito.

Artisti che ritornano e altri che per la prima volta calcano le scene del Cilea. Tra questi, ci sono alcuni volti familiari della buona tv come Andrea Delogu, Nino Frassica, il quale incontra spesso al tavolo di Che Tempo che fa, Marco Bocci, Elio. Nomi, che potrebbero anche avvicinare alla sala teatrale persone non particolarmente avvezze al teatro.

Uno dei luoghi comuni che accompagna il teatro è quello che sia un posto nel quale bisogna essere formali in cui si deve essere vestiti in modo elegante. Il teatro è l'esatto contrario perché è un luogo gioioso dove si gioca,adatto per il popolo. Non ha importanza come ci si veste... Alcune scelte del nostro cartellone più pop e più vicine alla tv, serviranno a far capire a persone che non vanno mai a teatro che il Cilea è un luogo amichevole, fatto per la gente"

Gli artisti del Teatro Cilea

Ventidue spettacoli che danno un’offerta che rispecchia gusti diversi unendo artisti di fama nazionale e realtà teatrali sfaccettate che vanno da Arturo Brachetti a Ornella Muti; da Maurizio Casagrande a Paolo Caiazzo, passando per i musical dedicati a Janis Joplin e Pino Daniele e i concerti con Peppe Barra, Maria Nazionale e Andrea Sannino.

Si cerca di accontentare tutti. Dietro c’è anche un’esigenza di dare nuova linfa al teatro dopo gli ultimi due anni. Da qui anche l’idea di proporre una tipologia di abbonamento inedita in Italia: rateizzare l’abbonamento (senza interessi a partire da euro 14,99 al mese) da poter comporre secondo il proprio gradimento partendo da un minimo di 10 spettacoli scegliendo così giorno e orario e condividendolo anche con amici e parenti. Una modalità per venire incontro alle esigenze degli spettatori.

Ficarra e Picone con il revival de La Smorfia

Alcuni degli spettacoli saranno degli eventi unici che potranno essere visti solo al Teatro Cilea. Tra questi c’è il fiore all’occhiello di questa stagione, il revival de La Smorfia che vedrà protagonisti Salvo Ficarra e Valentino Picone insieme a Lello Arena (Arena sarà in scena anche in Aspettando Godot diretto da Massimo Andrei).

Ficarra e Picone ritorneranno dall’8 dicembre in questa sala che li ha cresciuti agli inizi della loro sfavillante carriera che proprio in questi giorni indica un nuovo percorso approdando nel cinema d’autore con La Stranezza il film di Roberto Andò in cui recitano accanto a Toni Servillo.

L'idea di dare allestire questo evento unico nasce qualche anno fa, quando Ficarra e Picone, con la complicità di Arena, portarono in un programma tv uno dei celebri sketch con cui Troisi, Arena e De Caro conquistarono Non Stop.

Academy del Teatro Cilea Il Teatro Cilea non è solo spettacoli, eventi musicali, prosa, musical ma anche un centro delle arti performative, polo culturale e di formazione per tutti i giovani che vorranno affacciarsi al mondo dell’arte o semplicemente approfondire la conoscenza e la preparazione in più discipline artistiche. Da questi presupposti che riparte la Cilea Academy, fucina di nuovi talenti e luogo di aggregazione per creare una nuova generazione di artisti è, più in generale, con l’intento di riavvicinare i giovani al teatro e all’arte.

L'Academy sta molto a cuore a Lello Arena, ci investe tanto con un entusiasmo che non nasconde . Gli brillano gli occhi quando parla dei suoi allievi, senza esitare a coinvolgere i più talentuosi nella sua compagnia.

Infatti, l’obiettivo dell’Academy è intercettare e interpretare il cambiamento dei tempi e le mutate necessità degli aspiranti professionisti del Teatro.

Quattro le sezioni dei corsi proposti per un triennio di studi con frequenza pomeridiana tri-settimanale:

Recitazione affidata al Maestro Lello Arena, che cura anche la direzione Artistica dell’accademia stessa;

Musica e Canto affidati al Maestro Pino Perris;

Movimento coreografico e arte scenica coordinati dal coreografo Rai Fabrizio Mainini e la sezione Il Comico diretta da Nando Mormone, ideatore e produttore del programma “Made in Sud”.