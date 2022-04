Pasqua napoletana, la leggenda della pastiera di Partenope

Napoli città di miti e leggende e non può fare eccezione la Pasqua. La celebrazione della giorno della Resurrezione si mischia con il mito di Partenope e con la creazione della pastiera, uno dei dolci più amati dei napoletani.

Le origini di questa tornata sono da ricercare in epoca pre-Cristiana, nel festeggiamento di riti pagani legati al ritorno della primavera. Una delle leggende riguarda, appunto, la sirena Partenope. Si narra che stabilitsi a Napoli per le bellezze della città, Partenope omaggiasse i cittadini con il suo canto all'arrivo della primavera.

Essi, in segno di riconoscenza, la omaggiarono con sette doni: farina, la ricotta, le uova, lo zucchero, i fiori d'arancio, le spezie e il grano. A questo punto, esistono varie versioni della storia. Una di esse racconta che fu la stesa sirena che, mescolando gli ingredienti, creò la pasiteri. Un altro filone attribuisce l'invezione agli Dei.

Altre fonti conducono alle monache del convento di San Gregorio, dove fu aggiunto l'ingrediente dei fiori d'arancio. C' anche chi assicura che la torta fu l'unica cosa in grado di far tornare il sorriso a Maria Teresa d'Austria, la regiona che non sorrideva mai.

Esistono, poi, anche leggende 'urbanistiche'. Per alcuni, la trama di pastafrolla sulla superficie del dolce rappresenterebbe la pianta della città, l'incrocio di cardini e decumani del centro storico di Napoli.