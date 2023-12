LDA, dal 6 dicembre nuovo singolo per la seconda stagione della serie Netflix Di4ri

LDA è decisamente parte della famiglia di “DI4RI S2”, la serie Netflix le cui nuove puntate saranno disponibili in Italia a partire dal 6 dicembre. L’artista napoletano non solo ha firmato la sigla della seconda stagione con il brano “Castello di sabbia”, ma ora aggiunge nuova musica alle avventure dei ragazzi della 3°D con “Promesse” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo sulle piattaforme digitali da mercoledì 6 dicembre e in radio da venerdì.

Se “Castello di sabbia” è la canzone perfetta per raccontare la malinconia degli ultimi giorni d’estate, in attesa del ritorno alla vita di sempre, “Promesse” è invece uno sguardo al futuro. Ci sono l’amore, l’amicizia, le incertezze che caratterizzano i personaggi della serie, ma che erano e sono anche nostre. I legami forti sono il modo migliore per affrontare le difficoltà di tutti i giorni ed è proprio questo il messaggio che l’artista vuole trasmettere.

“Promesse” è il secondo brano che ho scritto per la colonna sonora della serie televisiva “Di4ri” e sono molto soddisfatto di questa opportunità - racconta LDA - Nel brano ci sono storie di amicizie che rimangono tali nonostante le avversità della vita, con cui scambiarsi promesse da mantenere, scritte sulle mani che vanno a congiungersi in una stretta come a simboleggiare un’unione che possa durare per sempre".

L’avventura di LDA su Netflix con “Castello di sabbia” e “Promesse” segue “Granita” (Columbia Records/Sony Music Italy), che ci ha accompagnato per tutta l’estate con la sua freschezza, le sonorità uptempo e il racconto della fine di una storia d’amore.

Nato nel 2003 a Roma, LDA è lo pseudonimo di Luca D'Alessio, e muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte”, dopo aver notato le sue performance online. Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Ha pubblicato in seguito “SAI” (prod. D. Whale), “Scusa” (prod. D. Whale) e “Io volevo solo te” (prod. Michele Canova Iorfida), tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati di Amici21, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente. Dopo aver lanciato il singolo “BANDANA”, certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), LDA ha pubblicato a maggio 2022 il suo omonimo album d’esordio. A luglio dello stesso anno è uscito “Lo Que Mas Nos Duele”, una versione bachata della hit “Quello che fa male” e a novembre “Cado”, scritta insieme ad Albe. LDA è stato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani” (disco d’oro), contenuto nel suo nuovo album “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), uscito venerdì 17 febbraio e a cui ad aprile ha fatto seguito un tour di 3 date, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD. Venerdì 26 maggio è uscito “Granita”, singolo che ci ha accompagnato per tutta l’estate mentre in settembre l’artista è approdato su Netflix con “Castello di sabbia”, sigla della seconda stagione della serie tv “DI4RI”, a cui segue in dicembre “Promesse”.