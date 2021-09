Università Federico II, laurea honoris causa in Filologia moderna a Maurizio de Giovanni

L'appuntamento è per lunedì 13 settembre

Verrà conferita lunedì 13 settembre 2021 la Laurea honoris causa in Filologia moderna allo scrittore Maurizio de Giovanni. La cerimonia si svolgerà alle 12 nell'Aula Magna Storica dell'Università Federico II di Napoli, in corso Umberto I 40 e verrà trasmessa in diretta su YouTube.

Introdurranno i meriti dello scrittore partenopeo gli interventi di Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Andrea Mazzucchi, Direttore Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II. Ne terrà la Laudatio Academica Pasquale Sabbatino, professore di Letteratura italiana dell'Ateneo federiciano. Seguirà la Lectio Magistralis dello scrittore Maurizio de Giovanni e il conferimento della Laurea.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, i posti sono limitati e in aula si accede solo su invito.