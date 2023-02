Leone D'Oro a Laura Rinaldi: "Ringrazio il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali"

Il 24 Febbraio si è svolta a Roma presso la prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani - Senato della Repubblica la Conferenza sulla Pace nel Mondo e la consegna dei Leoni D'Oro per la carriera, l'impresa e le arti a cura dell'Accademia Gran Premio Internazionale di Venezia in collaborazione con la Fondazione Foedus. A Laura Rinaldi - Prof. Ordinario di Parassitologia e delle Malattie Parassitarie presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - il “Riconoscimento Speciale al Merito” per le sue attività di didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione.

“Ricevere la Pergamena speciale al merito dalla fondazione che assegna il Leone d’Oro, uno dei massimi premi conferiti in Italia, è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Questo premio non è solo mio….è un traguardo importante a cui sono arrivata grazie ad un eccezionale lavoro di squadra, al meraviglioso gruppo di colleghi con cui ogni giorno condivido ambiziosi obiettivi scientifici e accademici. Ringrazio il Centro Regionale Monitoraggio Parassitosi, il Centro Regionale Sanità Animale, il Centro Collaboratore OMS ITA-116 e ringrazio soprattutto “la mia domus universitaria”…..il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II! Questo riconoscimento mi rende ancora più fiera di appartenere a una comunità di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, che quotidianamente si impegna a favorire un’istruzione avanzata di qualità, una ricerca scientifica innovativa, un confronto costante con la comunità scientifica internazionale e un dialogo continuo con il cittadino nei diversi ambiti della Medicina Veterinaria e delle Produzioni Animali. E’ un’ulteriore gratificazione per la mia carriera che mi rende ancora più appassionata e determinata ad affrontare nuove sfide per il raggiungimento di nuovi obiettivi”.