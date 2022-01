Al via le riprese del documentario su Lamont Young: "Erano anni che volevo raccontare la storia di questo personaggio"

Sono iniziate nella giornata di ieri le riprese del documentario sulla vita di Lamont Young, illuminato architetto inglese, vissuto a Napoli tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900. Young è stato autore di edifici spettacolari, come i castelli di Parco Grifeo ed Aselmayer, a Corso Vittorio Emanuele. Tra le sue opere, Villa Ebe a Pizzofalcone, di proprietà del Comune, abbandonata da decenni e caduta completamente in rovina dopo un incendio nel 2000. Young va inoltre ricordato per il primo progetto di metropolitana a Napoli, un progetto futuristico che includeva la creazione due nuovi quartieri: il Rione Venezia ed il Rione Campi Flegrei. Il primo sarebbe stato un piccolo arcipelago di isole a largo di Posillipo, sul modello appunto di Venezia. Il secondo prevedeva la configurazione di Bagnoli quale immenso attrattore turistico, con stazioni balneari, grandi alberghi e centri espositivi. Il documentario nasce da un’idea di Francesco Carignani, esperto di politiche culturali, con il supporto tecnico del Professor Alessandro Castagnaro, docente di architettura della Federico II. Spiega Carignani “erano anni che volevo raccontare la straordinaria storia di questo personaggio estremamente moderno per il suo tempo, tanto da avere la lungimiranza di basare i suoi progetti sul turismo e sulla sostenibilità, con un’attenzione particolare agli spazi verdi”. Il progetto è iniziato con la creazione di una pagina Facebook, dove Carignani ha fatto raccontare allo stesso Lamont Young in prima persona i suoi edifici e progetti, basandosi sugli scritti a disposizione.

La pagina ha raccolta una grande attenzione di pubblico, che si è concretizzata in una raccolta crowdfunding, dove le persone hanno potuto supportare economicamente l’inizio del progetto, che vedrà la luce grazie anche al sostegno economico della Regione Campania.

Il documentario è curato da Francesco Carignani per la regia e prodotto da Fucina Umanistica Digitale con il supporto tecnico di Oltrecielo.com AVPA, con Luigi Scaglione direttore della fotografia. Partecipano alle interviste del documentario, oltre al Professor Alessandro Castagnaro, i Professori Salvatore Di Liello, Fabio Mangone e Francesco Barbagallo.