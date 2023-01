"La vita bugiarda degli adulti", quali sono le location degli ultimi tre episodi?

Dal 4 gennaio è disponibile su Netflix La Vita Bugiarda degli Adulti, nuova serie tv basata sull’omonimo romanzo del 2019 di Elena Ferrante. Dopo il grande successo de L’Amica Geniale, un’altra opera della scrittrice viene adattata al piccolo schermo e porta in scena un favoloso cast che include Valeria Golino e Alessandro Preziosi, diretto dal regista Edoardo De Angelis. Ad aver scritto la sceneggiatura la stessa Elena Ferrante insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci per raccontare una storia familiare ambientata nell’Italia degli anni Novanta.

Un racconto di formazione, suddiviso in sei episodi, che pone al centro un confronto tra generazioni e che trova il suo fil rouge nel rapporto tra Giovanna (Giordana Marengo) e sua zia Vittoria (Valeria Golino) che, tenute lontane per molti anni, si ritrovano scoprendosi molto simili. A fare da sfondo al racconto, le due città di Napoli e Milano. Scopriamo dove sono state girate le scene principali degli ultimi tre episodi della serie.

Quarto episodio – “Solitudine”

Il quarto episodio inizia con la scena in cui Giovanna e Angela passeggiano nella Villa Floridiana (nel quartiere Vomero). Qui affronteranno il tema della separazione dei genitori, e si confrontano sulle conseguenze che avrà sulle lore vite la nuova storia tra Andrea (il padre di Giovanna) e Costanza (la madre di Angela).

Sulla terrazza panoramica dell’hotel San Francesco al Monte (Corso Vittorio Emanuele), Giovanna incontra il padre per avere chiarimenti sulla separazione dalla madre Nella (Pina Turco).

In una stanza di Villa Grotta Marina (a Posillipo), dove abita Costanza, Giovanna affronta insieme ad Angela e Ida gli effetti della separazione dei rispettivi genitori sulle loro vita e sull'andamento scolastico di Giovanna.

In una delle ultime scene di questo episodio, Giovanna percorre in auto via Coroglio in compagnia di Corrado e Rosario, per raggiungere Nisida. Lungo il percorso, i due fanno delle avance molto spinte a Giovanna, ma lei non cede e si fa accompagnare dalla zia.