Si chiama "La Principessa del Sine Saloum" il libro di Jacopo Di Bonito e Salvio Di Lorenzo, edito da PlaceBook Publishing.

Il racconto è incentrato sulla storia di Awa, una ragazza senegalese attirata, come tante altre, dalle luci di Dakar. Sarà costretta a ritornare nella sua cittadina di origine, Sokone, luogo dell’ infanzia spensierata e di fantasmi mai davvero svaniti. Durante i 40 giorni di lutto, per la perdita di una persona cara, ripercorrerà le tappe principali della sua vita, uguale a quella di tante principesse cresciute sotto il sole del Sine Saloum.

“Awa preferiva spendere i soldi, che non passava alla famiglia, divertendosi; come capitava alle decine di amiche che condividevano con lei la vita nella capitale. Principesse con promesse disattese di regalità, abitavano l’oscurità per noia. Con qualche banconota diventavano padrone del sottobosco di vanità ed eccessi. Vestite di latex e paillettes cercavano di brillare nelle notti turbolente, mentre di giorno erano rinchiuse in stanze buie”.

"La Principessa del Sine Saloum" è acquistabile su Amazon.

Gli autori

Jacopo Di Bonito (autore, giornalista e copywriter): “Scrivere è da sempre un’esigenza e negli anni mi è capitato di farlo per il giornalismo, per la televisione e per la musica. Ho insistito molto per portare a compimento La Principessa Del Sine Saloum, un libro che credo sia al centro tra romanzo e reportage. Mi piace definirlo un Romantage. Devo dire che gli attestati di stima che stanno arrivando in questi giorni ripagano degli sforzi fatti. È un periodo strano nel quale pubblicare un libro. Avevamo organizzato presentazioni-evento con attori e musicisti a Napoli, a Roma e Milano ma abbiamo preferito, già qualche settimana fa, bloccare tutto. Ognuno deve fare la sua parte in questo periodo e le nostre presentazioni possono aspettare tempi migliori. In questo libro ci sono tante cose ma c’è soprattutto la mia scrittura, il mio modo di osservare e raccontare le cose”.

Salvio Di Lorenzo (giornalista, project manager per le Ong): “Certe storie sono così forti che senti di doverle raccontare. È uno spaccato di vita reale sospeso in un mondo che sembra quasi irreale. Quando ho pensato a questa storia pensavo a Márquez, al suo realismo magico. In queste realtà ti sembra di vivere in un libro prima di scriverlo. In realtà il libro è li, devo solo provare a portarlo sulla carta”.