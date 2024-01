La Niña ospite di Next Generation (NA)

Quarto e ultimo appuntamento con la seconda edizione di Next Generation (NA), progetto crossmediale di 4 puntate organizzato dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, con la direzione scientifica del SocietingLAB in collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il format è stato portato avanti con mezzi di comunicazione digitali e con il supporto di prestigiosi partner media quali Repubblica, NapoliToday, radio Kiss Kiss e Videometro.tv.

Le puntate di Next Generation hanno visto l’assessore Chiara Marciani intervistare quattro giovani ospiti - "influencer positivi" - le cui storie emblematiche sono spesso storie collettive e che possono indicare preziose vie di fuga verso una visione rinnovata della Città.

Dopo Jacopo Cardillo (Jago), Miriam Landi e Fernanda Pinto, quest'ultima puntata ha visto come ospite la cantante Carola Moccia (La Niña).

Di seguito, l'intervista integrale:

Marciani

Buon pomeriggio a tutti e a tutti e benvenuti a Next Generation Napoli, il format immaginato dall'assessorato ai Giovani del Comune di Napoli per cercare di ragionare con i giovani della nostra città e offrire, attraverso la rete, un'occasione di dialogo di e di confronto con la pubblica amministrazione. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa seconda edizione di Next Generation, un'edizione rinnovata in cui abbiamo voluto anche questa volta dare protagonismo a dei giovani artisti e talenti della nostra città, anche con un’ospite speciale che ci ha accompagnato, Sara Penelope Robin che, dopo essere stata ospite nella prima edizione, in questa seconda edizione ci ha comunque accompagnato attraverso alcune domande e alcune suggestioni che ci ha voluto, ci ha voluto proporre. Ma non perdiamo ulteriore tempo. Vi presento con un video, quella che è la nostra ultima ospite.

Ciao Carola siamo molto contenti ,finalmente, di averti con noi. Tu sei un’artista, abbiamo visto un po’ anche nel video,a tutto tondo. Esprimi te stessa con la musica, il canto, la scrittura e anche nella recitazione. Volendo partire dall'inizio, ci racconti da dove nasce il progetto artistico de La Niña?

Moccia

Diciamo che è stata...Dirò una cosa magari forte. Però è effettivamente una nascita che comincia con una morte, in realtà. C'è stato un momento in cui ho veramente letteralmente seppellito delle cose che mi facevano stare male nella vita, tra cui insomma anche un po’ di preoccupazione e di preoccupazione verso le aspettative e anche verso quello che è quello che il mondo vuole per la musica.

In un certo senso, quindi, è stato una sorta di esperienza liberatoria, la mia, quella di trovare un linguaggio che mi facesse sentire totalmente onesta e in pace con me stessa. Da questa esigenza, nasce La Niña, che sembrerà una cosa ragionata, in realtà no. È frutto di un percorso molto lungo che inizia anche sette otto anni prima del 2019 e che è stato fatto di vari progetti musicali, di tentativi di scrittura che di fatto poi mi lasciavano sempre un po’ infelice, insoddisfatta, lasciavano sempre qualcosa di inespresso.

Ecco, mentre con La Niña, un po’ per i temi trattati con le mie canzoni, un po’ per il modo in cui la lingua è utilizzata, posso dire di essermi lasciata andare al 100% e di aver trovato qualcosa che mi rappresentasse musicalmente fino in fondo.

Marciani

Un po’ lo stavi accennando tu, nelle tue canzoni utilizzi il dialetto napoletano e la cosa che mi ha colpito in una tua intervista, di un po’ di tempo fa, hai detto che tu scrivi e sopravvivi a Napoli. Ci racconti il tuo legame con la città?

Moccia

Si, scrivo e sopravvivo a Napoli. È una cosa su cui insomma, scherzo sempre. È un rapporto abbastanza conflittuale e direi il contrario di monolitico. Un rapporto abbastanza anche confuso. Ecco, non ho mai avuto ben chiari i miei sentimenti per Napoli. Sono contrastanti! Mi fa arrabbiare molto, mi affascina altrettanto e mi fa sentire a casa, mi fa sentire straniera allo stesso tempo e quindi ospite. Però allo stesso tempo mi sono resa conto che un po’ i fatti parlano, nel senso che io non sono mai andata via da Napoli, se non per brevi periodi e per studio per la mia formazione professionale e didattica, insomma accademica.

E quindi va da sé che alla fine c'è un legame molto, molto difficile da verbalizzare, da giustificare, profondo come quello che hai con una madre o un genitore. Quindi che dire? Insomma, sono legata a Napoli da qualcosa di magico e indicibile.

Marciani

Questo è un sentimento che credo condiviso da tanti napoletani. Però forse è anche la cosa bella che caratterizza la nostra città e che la rende speciale rispetto alle altre. Secondo te, per rendere Napoli una città più vicina alla Next Generation, come dovrebbe cambiare la nostra città? Cosa manca?

Moccia

Allora, premesso che secondo me è le mancanze hanno a che fare molto spesso con l'educazione e quindi con la cultura e quindi, a sua volta, con la politica. Quindi per me il problema, più che napoletano, è italiano. Quindi, data questa grande premessa che è importante perché se c'è un problema a livello didattico in tutto il Paese e ci sono dei problemi di abbassamento della cultura in tutto il Paese, è ovvio che Napoli è un riflesso che ne risente, ma è un riflesso di tanti altri problemi. Detto ciò, sicuramente la calpestabilità del non sono del suolo, ma dell'arte nella città. Mi spiego. Rendere l'arte calpestabile vuol dire nel senso che ci puoi arrivare camminando liberamente, facilmente. Così come una pista ciclabile. Cioè rendere l'arte accessibile a tutte le fasce di età e per fare questo servono i mezzi che funzionano, perché sennò i ragazzini saranno sempre dipendenti dal papà che li accompagna al concerto del loro artista preferito a 16 anni perché non sanno come arrivare e la metro chiude.

E così come anche più offerta artistica e culturale. Più eventi, più location che possano permettere a delle attività culturali di diverso genere di essere ospitate. Perché ogni attività culturale alle sue dinamiche e alle sue necessità. Proprio dal palco, alle luci, a quella che è banalmente l'offerta insomma artistica. E quindi ci sono un po’ di cose su cui lavorare per renderla attraente da un punto di vista artistico come le città del Nord, cosa che invece, mi rendo conto, è un po’ più complicata, anche solo per un fatto morfologico.

Cioè c'è un bello humus, però comunicare per vari settori dell'arte tra di loro è un po’ più difficile che comunicare a Milano, dove con la metro in 3 minuti sei dall'altra parte di Milano. Quindi, un po’ questo è quello che io mi auguro per il futuro di questa città, che in questo processo di crescita, ci sia anche un investimento in questo senso, soprattutto sui mezzi di trasporto. Secondo me.

Marciani

Quello sulla metro è una cosa che ci hanno chiesto molti ragazzi, infatti l'abbiamo allungata molto il fine settimana, ed effettivamente è importante. Tu parlavi di concerti, ma anche banalmente per uscire la sera è importante.

Moccia

Assolutamente.

Marciani

Dare queste opportunità ed evitare quello che può essere anche la differenza tra periferie e centri. Una città così diversa nelle tante opportunità che è bello poter girare in maniera più ampia possibile.

Tornando invece al tuo percorso artistico, un po’ lo dicevi già prima, le difficoltà che hai dovuto affrontare non solo come cantante, ma magari anche come attrice. Quali sono le difficoltà che hai dovuto incontrare? Come le hai superate? Noi vogliamo raccontare anche questo ai ragazzi di non arrendersi ai primi ostacoli, se hanno una passione, di coltivarla e di fare in modo di poter raggiungere gli obiettivi. Ecco, tu cosa ti senti di raccontare e di consigliare?

Moccia

Allora di raccontare, non abbiamo il tempo, non abbiamo il tempo di raccontare quello che ho dovuto subire nel corso di questi anni, come donna e non solo. Quindi se intraprendete percorsi artistici, per favore, preoccupatevi, tipo paracadute, di avere vicine persone che veramente vi amano perché avrete dei momenti difficilissimi, soprattutto se siete donne o comunque non uomini. E quindi diciamo che quello che mi sento di raccontare, che sicuramente in tutti gli ambienti, sia quello musicale che quello cinematografico, per la breve esperienza anche come attrice, c'è sicuramente insomma da combattere molto per cose che sarebbero e dovrebbero essere invece date per scontate.

Quindi cose che diciamo a cui tu d'artista dovresti avere diritto automaticamente banalmente, tra cui la paternità di un brano! Solo perché, magari si è più giovane, inesperta, provano a levartela con manovre di vario tipo, così come insomma, banalmente, anche dai commenti sul luogo di lavoro, di stupore, quando scoprono che se tu hai scriverti le canzoni e sei tu a suonare lo strumento “Ah, ma quindi suoni anche la chitarra?” “Ah, ma quindi tu scrivi le canzoni, non hai dodici autori...È incredibile, non me lo sarei mai aspettato.” Chiaramente sono cose che al momento ci ridi su, dopo ti rendi conto che magari ti ha fatto anche piacere quel commento, e questo ti fa capire quanto sei vittima di certi automatismi. Quindi ti stupisci anche tu del fatto. e dici “Ah, cavolo ma sono brava?”

No. Io sono normale. Cioè semplicemente c'è una visione della donna che a livello globale, che poi si riflette anche nei luoghi di lavoro, che è estremamente, deformata da una parola che avrei voluto non usare, però è abbastanza sintetica, dal patriarcato. Quindi è sicuramente questa una difficoltà che ho dovuto affrontare. Detto ciò, se veramente si è mossi da una passione irrefrenabile che quindi ti mette di fronte a qualcosa che non è neanche una scelta, è una necessità perché non riesce a pensare alla tua vita, altrimenti, se non pregna di quella attività artistica, va da sé che non mollerai.

Però, bisogna essere pronti a grandi discriminazioni e soprattutto al fatto che la cultura non è prioritaria nel nostro Paese. E questa ha una serie di conseguenze che si riflettono sulla qualità dei prodotti artistici. Quindi tener conto di questo, se si vuole intraprendere una carriera, è fondamentale, perché devi vedere se sei innamorato dell'arte o dei soldi, che sono due cose che vengono spesso confuse e non sono assolutamente assimilabili l'una all'altra.

Marciani

Beh, sicuramente le discriminazioni legate al genere sono un po’ purtroppo in tutti i settori, ma è importante che tu lo abbia sottolineato. Anche nel settore del’arte.

Moccia

Ho dovuto combattere molto per ottenere cose.

Marciani

È anche interessante quello che tu hai detto rispetto alle persone che devono sostenere un artista. Noi l'anno scorso, per esempio, abbiamo incontrato un giovane imprenditore nel settore dell'aerospazio che ha detto “Tu hai un'idea, vuoi diventare imprenditore! Ma non pensi che magari in questa tua idea devi essere accompagnato da un commercialista che ti aiuta con un piano finanziario!” Quindi anche la parte, chiamiamola burocratica dell'artista è importante, che tutela i tuoi interessi, appunto come dicevi tu. Quindi anche questo è un giusto consiglio che deve essere preso in considerazione.

Moccia

Assolutamente.

Marciani

Tornando alla parte artistica. Tu hai avuto questa carriera naturalmente variegata, passando appunto da dalla musica a show televisivi. Quali sono i prossimi obiettivi? Se ce li puoi raccontare? C'è una strategia?

Moccia

La strategia è di fare musica, fare canzoni è riduttivo. Scrivere musica, che sto già facendo, e quindi non ho aspettative. Non ho nessuna visione, non ho nessuna proiezione nel futuro se non quella di me su un palco con degli strumenti, ma niente di specifico. Non mi sono posta degli obiettivi a lungo termine.

Marciani

Che poi, credo, esibirsi su un palco con gli spettatori sia la soddisfazione più grande per un artista.

Moccia

Sì, è uno dei momenti sicuramente più emozionanti, però mi piace molto anche quello della scrittura. Sono un artista anche da studio, non lo ero da piccola, da piccola era al contrario molto insofferente allo studio perché non avevo trovato la mia voce. Invece adesso amo, amo la ricerca, amo la ricerca sonora, anche la solitudine, il non confronto, il confronto prima con me!

Quindi, in realtà è bellissimo il momento del palco, ma non è solo quello per cui lavoro. Sarebbe riduttivo dire che lavoro solo per quello.

Marciani

È un modo che hai per esprimere quello che vuoi dire.

Moccia

Esatto. È il momento di portare in giro e di trasferire, di rendere imprevedibile qualcosa che è su un supporto digitale o il mondo virtuale è fisso. Quindi rendere meno fissa, cioè levare un po’ di fissità alla registrazione è interessante perché è un momento, comunque per me, importante perché non di rado mi è successo che i miei fan mi dicessero “Cavolo, ma sei proprio brava a cantare!” Ma ragazzi, faccio la cantante! E continuano dicendo “Perché non è che non si capisce, dal vivo c'è un'altra energia!” Perché comunque il suono si propaga nello spazio e è fatto comunque di energia, di vibrazioni, vibrazioni che comunque se seguo le cuffiette o Spotify non ti possono mai arrivare forti come quando sei sotto un palco e vedi l'artista performare lo guardi negli occhi. Ci parli, magari prima e dopo il concerto, quindi è un momento importantissimo.

Però non ho nessun tipo di piano stabilito.

Marciani

Noi abbiamo, oltre a queste domande, abbiamo chiesto a dei giovani studenti e, come dicevo prima, a Sara di farti alcune domande. Se per te va bene partiamo con la prima domanda degli studenti.

Domanda studente

Ciao, sono Michele e sono uno studente dell'istituto tecnico e sono anche un musicista autodidatta. La domanda che vorrei fare a La Niña è: da dove trai ispirazione per scrivere i tuoi testi?

Moccia

Allora, è un po’ difficile rispondere a questa domanda perché non c'è una fonte di ispirazione. Le fonti sono molteplici, a volte vengo toccata dall'ispirazione come se ci fosse una mano invisibile che si impossessa proprio della mia mente. Mi rendo conto che a volte non ricordo come ho scritto delle canzoni, cioè è proprio come se fossi uno stato di trance.

Marciani

Un'urgenza espressiva!

Moccia

Ma è incredibile. Veramente mi è successo anche con questo disco nuovo che sto scrivendo e uno dei brani è nato proprio così. Non ricordo come ho avuto questa illuminazione, mi sentirei di dire. Quindi, un po’ a volte l'ispirazione è un processo proprio meditativo, quindi un'ispirazione che io ricerca, nel senso che io proprio cerco di entrare in contatto con un lato molto profondo di me e anche proprio con la divinità musicale in sé. Ricerco la musica, ricerco un suono, un suono che possa riflettere il mio stato d'animo in quel momento e anche quello che io percepisco essere l'esterno, quello che mi circonda.

A volte invece mi ispiro proprio alle persone intorno a me, quindi ci sono storie che mi affascinano enormemente, come quella che racconto in “Fortuna”, quindi che può essere la storia di una donna immigrata che ha fatto la traversata in mare, o storie di violenza fisica come nella storia di “Afrodite” o storie personali come in “Il racconto di un lutto” e del mio modo di elaborarlo e di storie bibliche come “Salomè”, cioè nel senso non ho proprio un canale, anzi mi sono resa conto che quello che mi affascina negli artisti che ascolto di più è proprio questa loro poliedricità, il fatto che non si ripetono nei testi.

Ma c'è sempre una una sorta di contaminazione anche da parte di altri settori dell'arte, che per me è la cosa fondamentale. Anche l'arte che genera arte. Vedere un film, leggere un libro a volte mi sblocca dei viaggi che non pensavo che avrei mai fatto. Quindi questa è una risposta un po’ complessa, però è sincera.

Marciani

E adesso, come ti accennavo, abbiamo Sara Penelope Robin che ci accompagna con questa sua domanda.

Sara Penelope Robin

Carola Moccia, grande donna, grande artista che non lascia vuoto il suo contenitore, anzi è pieno d'anima, non tralascia la forma. Sei infatti molto consapevole del tuo corpo e mi sembra di capire di risuonare col fatto che tu faccia un uso molto consapevole della tua sensualità. Canti, balli, curi il look, insomma. Vivi appieno la tua performance, ma mi chiedo. Spesso come possiamo trovare l'equilibrio tra consapevolezza del nostro corpo e sessualizzazione del nostro corpo?

Moccia

Innanzitutto non è detto che tu debba ricercare un equilibrio, ma anche no! C'è chi lo sessualizza solo e sta benissimo così! Quindi non è una ricerca di equilibrio. Secondo me è proprio una questione energetica, cioè è proprio una questione di intenzione. Non so come dire, ma è visibilissimo, secondo me, in qualunque artista, non in me, parlo di tutti gli artisti, è molto visibile il loro intento.

È visibile perché siamo fatti di energia, quindi è anche un fatto intuitivo, vedi come si muove una donna, se si muove per sedurre o si muove, per altri motivi, ad esempio se la seduzione non è diretta a qualcun altro, ma è un modo di darsi forza e quindi di prendere consapevolezza della propria bellezza proprio perché magari va esercitata, va sublimata una un'assenza di consapevolezza.

Molto spesso proprio sono le persone più insicure che per trovare della sicurezza provano a estremizzare cose che non farebbero proprio per rafforzarsi. Come se fosse una terapia d'urto. E come posso dire, secondo me, è abbastanza visibile perché nel mio caso soprattutto di chi fa arte, musica, danza, non c'è il corpo e basta.

Cioè il corpo si muove insieme ad una canzone, ad un testo, ad uno sguardo e a dei vestiti, a un outfit, ad una location. Quindi è inserito all'interno di uno spazio di cui si appropria in un certo modo e il modo in cui tu interagisci con lo spazio la dice lunga sul tuo corpo. Infatti io non vi nascondo che non ho mai avuto grandi problemi.

Diciamo non ho mai avuto commenti particolarmente sessisti, harassment tra i miei followers. Non ho mai avuto foto di peni in direct. Ho tante fan donne quanti uomini, c'è il mio Spotify dice che siamo proprio fifty fifty, come non binary, perché secondo me ho un modo estremamente personale, cioè che non strizza l'occhio a nessuno. Se non c'è un ammiccare, non c'è una sessualizzazione. Non so come spiegarlo.

Marciani

Sembra spontaneo, non sembra finto e quindi viene percepito anche questo.

Moccia

Assolutamente. Cioè secondo me non va ricercato un equilibrio, va ricercato. L'unico equilibrio che devi cercare è quello mentale e psicologico. Che la cosa più difficile da fare e che quindi, va da sé, si riflette poi nel tuo prodotto artistico. E però secondo me è un problema quello della sessualizzazione che non mi pongo perché mi approprio del mio corpo, come della mia voce. Ne faccio quello che mi pare e quindi non c'è proprio la censura. Non sento bisogno di censurare in alcun modo perché non arrivo a fare cose che sono oltre quello che io vorrei fare. Secondo me quando c'è questa consapevolezza non c'è il rischio di dover giustificare alcunché. Detto ciò, sfuggire alla sessualizzazione è un'utopia, perché lo è dall'origine dei tempi, nel senso dal Medioevo, se non da prima di Cristo, in realtà.

Il corpo della donna è estremamente affascinante da sempre è stato vittima di sessualizzazione e vittima poi è una parola anche lì, molto complessa, perché la sessualizzazione per me è una parola che in sé non è demoniaca, non va di demonizzata.

Marciani

Si potrebbe dire che anche su questo c'è una discriminante.

Moccia

Anche qua c'è da capire sessualizzazione “In che senso?” C'è una perversione? La perversione. Ma anche lì, di che perversione parliamo? La violenza è un'altra cosa, cioè essere violenti con le parole, commentare quando non è richiesto l'aspetto fisico, psicologico o la musica, il progetto artistico di una persona, è comunque la cattiveria delle persone. È una cosa a sé che può essere anche all'interno di un processo di sessualizzazione o può avere la sessualizzazione come arma, ma la cattiveria resta cattiveria.

Quindi io trovo che comunque sia un argomento un po’ difficile da sistematizzare. Non mi sento di dover parlare di equilibrio. Ecco, quando parliamo appunto di esposizione del corpo femminile all'interno di un processo artistico.

Marciani

I protagonisti di Next Generation, molto spesso, anche se artisti con molto talento, alla fine diventano anche degli influencer nel mondo online. Tu ti senti responsabile rispetto a questo ruolo da influencer? Come vivi questo tuo ruolo? Che alla fine, come dire, viene spontaneo, no?

Moccia

Allora, mi sento responsabile come essere umano. Quindi va da sé che mi sento responsabile come persona influente. Ma è anche lì è riduttivo, perché va da sé che se sei una persona negativa, influenzerai negativamente i tuoi fan. Se sei una persona positiva, li influenzerai positivamente. Tutto dipende dalla tua scala di valori. I miei valori sono molto alti e hanno a che fare con un senso comune, con un forte senso della collettività che è completamente calpestato dalla società individualista in cui viviamo.

Quindi sono anche molto sola. In questa cosa mi rendo conto che ho veramente pochi amici che condividono gli stessi valori in maniera così profonda. Io sono la tipica persona che a una cena, a un certo punto al livello del discorso diventa freudiano, jungiano e tutti scappano! No, nel senso che per fortuna i miei pochi amici sono persone con cui a mezzanotte bevi tè al limone, parli dei più grandi letterati della storia o di arte in generale, nel senso con cui non c'è paura di condividere cose anche più profonde, cervellotiche o pesanti da sviscerare e però mi rendo conto che non mi sono mai posta il problema di eticizzare. Non mi sono mai posta il problema di avere uno sguardo etico sul mio progetto artistico, perché mi sento un essere umano con un'etica molto precisa e quindi non penso di poter mai lanciare messaggi sbagliati.

Se poi non si sa, magari impazzisco e perdo il senno!

Marciani

Magri è sempre la tua opinione personale che vuoi trasmettere.

Moccia

La trasmetto sapendo che uno dei miei valori è il rispetto per l'altro e quindi sapendo che tutto ciò che nasce da me non inciamperà mai nella mancanza di rispetto verso il prossimo e quindi non inciterà mai alla violenza o a valori che possano svilire l'essere umano e nel suo aspetto interiore e nel suo aspetto esteriore.

Questo è quello che provo a fare con la mia musica. È una ricerca molto verticale. Soprattutto questo disco lo sarà ancora di più, nel senso che sto cercando di rendere questa produzione proprio immersiva e molto poco sistematica, proprio per uscire un po’ fuori dal tempo e rendere un po’ più divina l'esperienza musicale che c'è.

C'è veramente tanto bisogno di divinità al giorno d'oggi, perché siamo un essere umano. Abbiamo completamente perso Dio e non in senso cattolico, ovviamente. Quindi io provo a ritrovarlo nella musica e spero che tutti i giovani che stanno seguendo questa intervista abbiano trovato il proprio modo sano di ricercarlo, insomma, nell'arte con le loro passioni.

Marciani

Questo è quello che puntiamo a fare, cercare di invogliare a realizzare quelli che possono essere le proprie passioni, nonostante gli ostacoli che ci possono essere nei percorsi di tutti quanti noi. Noi, proprio sulla base della tua storia, del racconto, anche delle tue esperienze, dell'influenza positiva e della tua attenzione rispetto a un percorso etico, un percorso attento, volevamo darti un ricordo di questa intervista e volevamo darti anche un premio che abbiamo realizzato questa targa che è appunto ricordo di Next Generation e quindi ci piaceva dartela come un'influencer positiva per la Next Generation.

Moccia

Grazie mille.

Marciani

Grazie a te, appunto. E noi speriamo di poter ascoltare presto con tutte le nuove canzoni e tutte le tue nuove espressioni d'arte. Quindi grazie, grazie per il tuo progetto, per la tua attenzione, per questo tuo percorso. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo con commenti, osservazioni, proposte per realizzare le politiche giovanili del 2023, quindi vi aspettiamo con nuove proposte per lavorare, come abbiamo sempre detto, non solo con i giovani, ma per i giovani della nostra città. Grazie a tutti.