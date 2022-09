"Mirella è Felice", il nuovo bellissimo video de La Maschera

Il videoclip del brano estratto da Sotto chi tene core, il terzo album della band partenopea La Maschera uscito a maggio 2022 per Full Heads

È online il videoclip di ‘Mirella è Felice’, brano estratto da Sotto chi tene core, il terzo album della band partenopea La Maschera uscito a maggio 2022 per Full Heads.

“Sotto chi tene core” è un invito a farsi avanti, un grido di battaglia per chi non ha voce. Un concept album di 9 canzoni che parlano di riscatto sociale e sentimentale, un invito ad alzare lo sguardo e farsi avanti. Storie vere, dove l’urlo di chi non ha voce diventa grido di battaglia.

«Una delle storie più interessanti ed utili a testimoniare l'incontro tra sentimenti ed impegno sociale è sicuramente quella di Felice Pignataro e Mirella La Magna – racconta Colella, frontman de La Maschera. Incontro da cui nasce una rivoluzione dei colori: il GRIDAS (Gruppo di Risveglio Dal Sonno), la Controscuola, il Carnevale di Scampia.

'Mirella è Felice' è perciò sì, una canzone d'amore ma, al contempo, il suo sottotesto affonda totalmente le radici nella loro ideologia.

Felice, pur non essendo mai nominato, attraverso il gioco di parole del titolo, è sia stato d'animo che narratore. Utilizzando un linguaggio confortante tipico del gospel, dà forza alla sua metà, tranquillizzandola su tutto. Da lontano, prende in mano la situazione, fino alla sua confessione più intima: “posso cambiare il mondo che mi circonda, ma senza te non saprei cosa fare”».

Felice Pignataro, scomparso nel 2004, si è caratterizzato come “il più prolifico muralista del mondo” (definizione data da E. H. Gombrich, del Warburg Institut di Londra) realizzando oltre 200 murales nell'hinterland napoletano e nel resto d'Italia.

Nel videoclip - scritto, diretto e girato da Claudio Vitiello e Gianluca Geso Esposito - Roberto Colella è Felice Pignataro mentre Mirella La Magna è interpretata da Alex Cerlino. Il racconto di un risveglio collettivo, che segue l’esortazione della stessa Mirella: ‘bisogna cominciare a svegliarsi dal sonno’.

