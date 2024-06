"La giustificazione" di Alex Marano: sospesi tra innocenza e ombre nella Napoli degli anni '90

Sotto il cielo di una Napoli degli anni '90, dove la provincia vibra di una vita dura e malinconica, sorge il racconto cinematografico di "La giustificazione", diretto da Alex Marano. Il film, attualmente in concorso all'Ischia Film Festival sotto la direzione artistica di Michelangelo Messina, cattura l'essenza di un'epoca e di un luogo in cui la gioventù si intreccia amaramente con le realtà adulte, attraverso la vita di Mattia, un ragazzino di undici anni.

Mattia trascorre le sue giornate tra scorribande e piccoli furti con il suo amico Enrico, in un contrasto pungente con la tensione che regna nella sua casa. La depressione della madre e la frustrazione del padre creano un clima familiare pesante, facendo sembrare l'amore un ricordo sbiadito o addirittura inesplorato. Questo sfondo domestico serve da tela di fondo per una bugia raccontata a scuola da Mattia, un tentativo disperato di catturare quell'attenzione e quell'affetto che sembrano così irraggiungibili.

La fotografia: un silenzioso narratore visivo

La fotografia del film è un capitolo a sé stante. Essa dipinge visivamente la provincia napoletana degli anni '90 come un luogo di degrado e melanconia, dove i colori sbiaditi delle facciate e le strade polverose riflettono le vite che si svolgono al loro interno. I bambini, protagonisti principali di questo scenario, imparano a navigare le regole non scritte della strada, l'unico codice che sembra governare la vita quotidiana in queste aree dimenticate dal tempo e dalla prosperità. La bugia di Mattia, inizialmente detta per giustificarsi, diventa un catalizzatore involontario di attenzioni che il ragazzo non riceveva da tempo nel suo contesto familiare, evidenziando ulteriormente la sua isolata realtà.

Mario Di Leva, una piccola stella cresceù

Accanto a Marano, troviamo il giovane Mario di Leva, il protagonista del film che ha già conquistato il pubblico televisivo con la serie "Resta con me". La sua presenza, fresca ma intensa, aggiunge un ulteriore strato di autenticità e di emotività al film, rendendolo un ritratto fedele dell'innocenza in bilico. Durante l'intervista, il giovane attore ha espresso con passione la sua decisione di partecipare a questo film, attratto principalmente dall'ambientazione nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. "Qui sono cresciuto e qui probabilmente morirò" ha dichiarato con fervore l'attore, sottolineando il suo profondo legame con il quartiere che definisce casa.

L'ispirazione e la giustificazione morale

Durante l'intervista, Marano ha esplorato il tema della 'giustificazione' morale dei suoi personaggi, un leitmotiv che attraversa l'intera narrazione. Il regista cita l'influenza del film di François Truffaut, rivelando come il processo di giustificazione personale possa crescere in dimensioni e conseguenze. Nel caso di Mattia, una bugia inizialmente innocua si espande fino a rivelare una rete complessa di solitudine e disperazione, spingendo il ragazzo verso scelte estreme per esprimere il suo dolore represso.

"La giustificazione" non è solo un film, ma un'eco di una verità più profonda che risuona nelle sfide quotidiane di molti, racchiusa nell'innocenza di un bambino che cerca il suo posto in un mondo che sembra averlo dimenticato. Con questo lavoro, Alex Marano non solo racconta una storia, ma solleva domande essenziali sulla natura dell'amore, del dolore e della verità nelle vite marginalizzate.