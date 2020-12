La Conversione, storie di due uomini in una Napoli matrigna

Scrivere per espiare colpe commesse. Parlare del cambiamento da vite che sembravano tracciate da un percorso a senso unico. Sono i punti che accomunano Giuseppe De Vincentis e Vincenzo Imperatore: il primo è un rapinatore sopraffino ed ex galeotto; il secondo è un capo area delle strutture in una delle banche più importanti del Paese e venditore senza remore, noto per essere il primo ‘gola profonda’ del sistema bancario italiano.

Due uomini dalle esperienze opposte, provenienti da un background diverso, che, a un certo punto, hanno detto la parola fine a le loro attività costituite attorno al sottrarre e ingannare.

La loro storia è raccontata in La Conversione, il documentario diretto da Giovanni Meola in concorso al Rome Indipendent Film Festival e visibile in streaming su MYmovies.it fino a martedì 8 dicembre.

Girato in 30 giorni a Napoli, Giovanni Meola si imbatte quasi per caso nelle storie di questi due uomini, sconosciuti l’uno all’altro, leggendo le loro autobiografie, dove rivelano errori, scelte sbagliate e i segreti dei mondi dai quali provengono. Impressionato da come la scrittura sia stata una caratteristica fondamentale durante la virata che entrambi hanno dato, Meola ha l’intuizione di narrare le loro storie in parallelo: “Erano entrambi delle eccellenze: rapinatore sopraffino uno, e venditore implacabile e senza remore l’altro. Altra cosa in comune, enorme ai miei occhi, è stata lo scoprire che entrambi avevano fatto, ad un certo punto delle loro vite, un’inversione a ‘U’ e che questa era stata favorita, ispirata, guidata dalla scrittura. Più o meno negli stessi anni hanno pubblicato un’autobiografia (Io so e ho le prove di Imperatore; Il campo del male di De Vincentis) nella quale oltre a raccontare fatti e misfatti, autodenunciavano i propri limiti e i propri sbagli senza mai attribuire ad altri le proprie responsabilità. Due facce di una Napoli matrigna e da sempre piena di insidie” dichiara il regista.

La storia

Peppe De Vincentis, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e Vincenzo Imperatore, l’ex manager che ha scoperchiato i loschi affari e raggiri fatti dalle banche, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. I due cenano assieme, si conoscono, si aprono senza remore.

Dopo lunghi decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e Vincenzo si incontrano per la prima volta grazie alla macchina da presa per raccontarsi. Sono due estranei, curiosi di conoscersi e di confrontarsi sul loro passato.

Intervista al regista

Meola, quando si è imbattuto nelle storie e nelle vite di Imperatore e De Vincentis?

“Circa sette anni fa, grazie ai loro due libri. Stavo scrivendo un soggetto teatrale sul mondo delle banche quando lessi la recensione relativa ad un ex-manager, subito divenuto una vera ‘gola profonda’, che svelava vent’anni di sotterfugi, nefandezze e inganni del sistema bancario. Era lì la storia che stavo cercando. E così avvenne con il volume di De Vincentis, che mi fu segnalato da un amico avvocato che ben conosce la mia passione per le vicende particolari, figlie della nostra realtà. Alcuni capitoli di quel libro, pur non privo di ironia, mi fecero venire i brividi e così volli conoscere questo ex-galeotto divenuto nel frattempo attore e drammaturgo”.

La scrittura nella vita di questi due uomini è redenzione. La prima cosa che viene in mente vedendo il documentario è quanto sia salvifica e rigeneratrice per ricominciare...

“In effetti è proprio la cosa che più mi colpì leggendo le loro due autobiografie, la cui scoperta ha preceduto la mia conoscenza personale con entrambi. Così come mi colpisce, oggi, che ad unirli sia anche il teatro: dal libro ‘Io so e ho le prove’ di Imperatore ho io stesso liberamente tratto uno spettacolo omonimo per il palcoscenico, mentre da ‘Il campo del male’ scritto da De Vincentis è stato proprio Giuseppe a firmare il suo adattamento teatrale”.

È stata immediata l'idea del documentario e la scelta di intrecciare le loro storie che per quanto diverse hanno molti punti in comune?

“I due non si conoscevano tra loro. Dopo averli incontrati separatamente, più o meno nello stesso periodo, ebbi un’intuizione: cioè che il racconto in parallelo delle loro due vite sarebbe stato di notevole interesse. Ancor prima di pensare all’ideazione o alla realizzazione di questo documentario avevo la necessità di scandagliare in profondità le rispettive vite e le vicende private e così è stato. Approfondire i percorsi di questi due uomini mi ha permesso di identificare punti in comune al netto delle apparenti differenze”.

Il loro confronto tra De Vincentis e Imperatore è animato da una sincera curiosità, cosa che se non ci fosse stata avrebbe penalizzato il documentario. È nata quando l'idea del doc è stata messa in piedi? Oppure si erano già interessati l'uno alla storia dell'altro?

“L’idea dell’incontro e della cena nasce col mio soggetto cinematografico. Per mio tramite, Vincenzo e Peppe si erano intravisti un paio di volte prima di quella sera che diventa tanto cruciale nel film. Credo che i due sono realmente lì a confrontarsi, conoscersi, parlarsi per davvero per la prima volta, a prescindere dal loro coinvolgimento ne ‘La Conversione’”.

Nelle scene in cui sono insieme sembrano dimenticarsi della cinepresa. Si coglie il bisogno di continuare a raccontare le loro vicende. Pongono le domande che vorrebbero fare gli spettatori che scoprono la loro storia.

“Quella cena non ha avuto preparazione, è stata filmata per intero senza censure o tagli o secondi ciak. E si cucina e si mangia per davvero. Peppe, peraltro, cucina benissimo. Sentivo il bisogno di un confronto nel quale ciascuno fosse il pungolo dell’altro e devo dire che io stesso sono rimasto incredibilmente sorpreso di come loro due abbiano approcciato reciprocamente a quel momento: ognuno faceva all’altro domande veramente curiose per indagare in realtà a lui ignote. Esattamente come avrebbe fatto ciascuno di noi in circostanze simili. Al montaggio siamo stati in grande difficoltà perché tagliare alcuni pezzi di quella cena non è stato affatto facile.”

Da un lato c'è il carcere che può dare gli strumenti per una seconda vita e le falle di un sistema giudiziario che in alcuni casi condanna ingiustamente; dall'altro lato c'è la losca coercizione fatta ai clienti da parte delle banche, vicenda che soprattutto in un periodo di crisi anche economica come quello che stiamo vivendo ha un impatto di risonanza. In un momento come questo, le vite di questi due uomini, quanto potrebbero ispirare gli spettatori?

“Quando una vita diventa esemplare, come credo possano oggi definirsi queste due esistenze, sono tante le cose che possono colpire, attecchire, suggestionare. Peppe ed Enzo sono due uomini che hanno saputo invertire la rotta ma, ancor di più, hanno saputo dire, dichiarare, affermare di essere pienamente responsabili di ciò che li ha portati ad essere quelli che erano un tempo. Uomini prepotenti, ingannatori, malsani protagonisti di vite da cui, alla fine, si sono distanziati. Ecco, questo tipo di dinamica potrebbe davvero essere di ispirazione per tanti, e per i più svariati motivi”.

